‘Reputation (Taylor’s Version)’ Taylor Swift da posibles pistas sobre relanzamiento

La versión regrabada de Look What You Made Me Do resuena desde el primer frame, con sintetizadores recreados por Jack Antonoff y una interpretación vocal más madura y afilada que aporta una gran y nueva fuerza a la letra.

Algo realmente inesperado que ha emocionado a los fans de Taylor Swift es el estrenó de la regrabación de su icónico sencillo de 2017, Look What You Made Me Do pero en Taylor’s Version, en el episodio 9 de la sexta temporada de The Handmaid’s Tale .

“He querido usar una canción de Taylor durante años en la serie, y estoy tan contenta de que hayamos esperado, porque no podría haber una canción más perfecta para un momento más perfecto”, expresó Moss.

Reputation, lanzado originalmente en noviembre de 2017, fue su sexto álbum de estudio y marcó una era de reinvención con su estética oscura y sonidos electrónicos.

El álbum, que incluye éxitos como Ready For It?, Delicate, I Did Something Bad y Gorgeous, encabezó la lista Billboard 200 durante cuatro semanas, mientras que Look What You Made Me Do dominó el Billboard Hot 100 durante mas de seis semanas.

Este álbum nació tras el problema público que enfrentó en 2016 luego de que Kanye West y su ex esposa Kim Kardashian filtraran audios alterados de una conversación que tuvieron con la cantante y que desató una ola de hate hacia ella.

Desde 2020, ella ha estado regrabando sus primeros seis álbumes para recuperar la propiedad y el control de su música, tras la adquisición de su catálogo por parte de Scooter Braun y Big Machine Records pero cabe recordar que esta lucha ha tomado algunos años.

Hasta ahora, ha lanzado Fearless (Taylor’s Version), Red (Taylor’s Version) en 2021, Speak Now (Taylor’s Version) y 1989 (Taylor’s Version) en 2023, todos debutando en el número 1 en las listas.

Reputation y su álbum debut de 2006 son los únicos que faltan por regrabarse y la espera por Reputation (Taylor’s Version) ha sido la más larga y mas esperada, ya que han pasado casi 2 años desde el lanzamiento de 1989.

Los fans han estado atentos a sus pistas, conocidos como sus Easter eggs, los cuales deja en sus apariciones públicas y redes sociales, pero este nuevo adelanto en The Handmaid’s Tale no es el primero, ya que en agosto de 2023, Delicate (Taylor’s Version) se escuchó en la serie de Prime Video The Summer I Turned Pretty.

Aunque ella no ha anunciado oficialmente la fecha de lanzamiento de Reputation (Taylor’s Version), los Swifties están convencidos de que el anuncio está cerca, especialmente tras el estreno en The Handmaid’s Tale.

Una pista reciente ha avivado las especulaciones: los fans notaron que su página web oficial de mercancía reorganizó sus categorías en Apparel, Music, Accessories, Sale, cuyas iniciales forman la palabra AMAs.

Esto ha llevado a muchos a teorizar que Swift podría anunciar el álbum en los American Music Awards, programados para el 26 de mayo de 2025, donde está nominada en seis categorías, incluyendo Artista del Año y Álbum del Año por The Tortured Poets Department.