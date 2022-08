En una reciente entrevista con GQ, el actor Jason Momoa reveló algunos detalles sobre Aquaman 2.

“Es mucho más divertida que la primera película y se inclina más hacia la alegoría del cambio climático. Me lo paso muy bien...Hay un montón de... Es un recuerdo de... No quiero revelar demasiado. Pero realmente podemos acelerar lo que va a pasar en esta tierra, y no es por culpa de los extraterrestres”, expresó el actor.

Quien también dio su opinión fue el director James Wan, quien resaltó que divertido volver al set y al mundo de Atlantis.

“Ha sido genial, divertido volver al mundo de Atlantis, pasar el rato con el grupo y la pandilla y, ya sabes, y finalmente continuar con la historia, el mundo que creamos en Aquaman (2018). Y tratar de llevarlo al siguiente nivel. Quiero decir, fue una primera película grande y hermosa, así que obviamente el desafío es cómo lo tomas”, declaró el director.