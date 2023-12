“A medida que te haces mayor y tienes más experiencia, te conviertes en un ser humano más rico y tienes más que ofrecer”, dijo Lopez, de 54 años, a la revista Elle. “La idea de que no hay nada realmente valioso en observar a una mujer mayor de 30 es tan ridícula que es todo lo contrario de lo correcto. Simplemente me hace reír”.

Lopez se prepara para lanzar su muy esperado noveno álbum de estudio, This Is Me... Now el próximo 16 de febrero, su primer LP en casi una década y una especie de seguimiento a This Is Me... Then de 2002.

La superestrella fungió como productora ejecutiva de la colección con Rogét Chayed, Jeff “Gitty” Gitelman y HitBoy, y la combinará con la película This Is Me... Now: The Film, dirigida por Dave Meyers, que se transmitirá en Prime Video en más de 240 países, indicó peopleenespanol.com

Este es uno de muchos proyectos para la estrella, que dijo a la revista que se ve trabajando indeterminadamente, sin una edad de jubilación en mente.

“No sé cuál sea esa edad. Puede que sean 70, puede que sean 80, puede que sean 90, no lo sé”, dijo. ”Pero sí se lo que quiero y quiero crearlo, tengo la posibilidad de hacerlo. Esa siempre ha sido la mentalidad que he tenido: nunca dejar que nadie me encasille debido a dónde nací, de dónde soy, qué edad tengo, nada de eso. Esos límites no existen para mí”, resaltó.