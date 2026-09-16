Resalta Richard Millán con su outfit en el tradicional Día del Grito en Elota

Sin importar las críticas hacia su forma de vestir, una vez más el Alcalde de Elota, Richard Millán se vuelve viral en redes sociales, tras lucir un llamativo atuendo que lo hacía dar un toque monárquico militar.

A través de sus redes sociales, el primer edil de Elota compartió un mensaje desde su ‘trono’, la silla presidencial, una réplica de la que utilizó el ex Presidente de México Benito Juárez.

“Teniendo a Dios en mi vida, en mi corazón no me falta nada. No me importa que mucha gente no acepte mi forma de vestir, mis gustos, yo soy feliz. Y dios me protege y me bendice, con su sangre preciosa reprende todo lo malo que le echan al presidente”, expresó en el video.

Agregó, que así es Richardr Millán. “Con mucho gusto y con mucho orgullo, soy el Presidente Municipal, y una vez más voy a gritar ¡Viva México!, les mando un abrazo con mucho cariño y con mucho amor”, subrayó Millán.