Resalta Richard Millán con su outfit en el tradicional Día del Grito en Elota

Sin importar las críticas hacia su forma de vestir, una vez más el Alcalde de Elota, Richard Millán se vuelve viral en redes sociales, tras lucir un llamativo atuendo que lo hacía dar un toque monárquico militar.
A través de sus redes sociales, el primer edil de Elota compartió un mensaje desde su ‘trono’, la silla presidencial, una réplica de la que utilizó el ex Presidente de México Benito Juárez.
“Teniendo a Dios en mi vida, en mi corazón no me falta nada. No me importa que mucha gente no acepte mi forma de vestir, mis gustos, yo soy feliz. Y dios me protege y me bendice, con su sangre preciosa reprende todo lo malo que le echan al presidente”, expresó en el video.
Agregó, que así es Richardr Millán. “Con mucho gusto y con mucho orgullo, soy el Presidente Municipal, y una vez más voy a gritar ¡Viva México!, les mando un abrazo con mucho cariño y con mucho amor”, subrayó Millán.
Fiel a su imagen, el traje denota un estilo militar imperial, pero una versión fashion de gala, en color negro con corte de chaqueta tipo casaca larga, doble abotonadura con botones blancos grandes.
La hombreras bien marcadas con flecos de perlas blancas colgando, muy estilo emperador, mientras que en el pecho lleva un bordado grande en plata tipo pedrería, como una rama floral con perlas colgando en cascada.
Las mangas en la parte baja trae galones en V también con brillo plateado, tres líneas. Cuello alto tipo mao también bordado con pedrería, mientras que en la cintura trae un broche grande plateado en forma de flor. Atrás trae capa larga negra con forro blanco.
Comentarios de apoyo como “Eres único mi presi precioso, el mejor de todos me encanta”, “A ti que te valga, nadie te compra la ropa, un fuerte abrazo”, A si es mi querido amigo ante mi Dios no te falta nada eres mucha luz y esa gente que le moleste tu luz que se ponga lentes”, “Eres único genuino pero eres tu animo y que digan misa”, Arriba bella, usted no se preocupe”, “Bendiciones presidente, usted es linda persona”, puede leerse en los comentarios.
Cabe destacar que tampoco faltaron los comentarios de burla parte de algunos usuarios. “Ve nomás”, “Le faltó decir. Y todo, todo mi amor, Walter Mercado de Temu”, “Les mando toodo toodo, los 14 millones que me sobran”, entre otros.