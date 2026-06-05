Resalta Tom Holland la importancia de Zendaya en su vida profesional y personal

Tom Holland reconoce abiertamente la importancia de Zendaya en su vida profesional y personal, y sostiene que su presencia resulta fundamental para sobrellevar los desafíos de Hollywood, tanto dentro como fuera del set, según lo expresó en una entrevista reciente difundida por Complex.

El actor británico, conocido a nivel internacional por su papel como Spider-Man, atribuye a Zendaya un papel central en su equilibrio emocional ante las exigencias de la fama y la presión mediática.

Para Holland, la relación que mantienen va más allá del romance: implica una alianza basada en la comprensión mutua y el apoyo incondicional en un entorno donde la exposición es constante y las expectativas del público y la crítica suelen ser elevadas.

Durante su conversación con la actriz y comediante Amy Poehler, Holland profundizó sobre el impacto que Zendaya tiene en su vida diaria. Mencionó que la actriz, además de ser una figura pública con experiencia en grandes producciones, demuestra una actitud profesional que le inspira.

La calificó como una persona “sin miedo”, capaz de asumir nuevos retos, lo que la convierte en un ejemplo y un estímulo valioso para quienes comparten escenas y proyectos con ella, señala infobae.com