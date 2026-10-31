Resaltan Carlos Santana y Natalia Lafourcade, el valor de la hermandad con ‘Hermano’

A través de su mensaje, Hermano invita a reflexionar sobre aquello que nos conecta con el mundo y que, paradójicamente, hemos dejado de considerar esencial: nuestra relación con la naturaleza y con la Madre Tierra, ese origen común que nos sostiene y al que, con frecuencia, damos la espalda.

La canción relata una historia que, durante décadas, ha sido una dolorosa realidad para la sociedad y la humanidad. El significado de la hermandad parece haberse desdibujado, olvidando la unión que nos acerca, nos hace más humanos y nos recuerda el valor de los vínculos que trascienden el tiempo y las diferencias.

Dos grandes figuras de la música en español se unen en el tema titulado Hermano . Mientras la voz delicada y emotiva de Natalia Lafourcade transmite la sensibilidad de la canción, Carlos Santana imprime su inconfundible pasión por la guitarra, un sello que ha dejado huella en los sonidos de Latinoamérica.

Así, la canción se convierte en un llamado a recuperar el sentido de la unión, reconocer aquello que nos hermana y comprender que ninguna forma de violencia debería prevalecer sobre el vínculo que nos une como seres humanos.

“Es una canción que le canta a esta difícil situación que vivimos. Como sociedad y humanidad, hemos perdido el sentido de la vida, de la unión y de la hermandad. Nos recuerda los vínculos que hemos olvidado, como el de un hermano que le da la espalda al otro, a pesar de compartir la misma sangre y raíz”, comparte Natalia Lafourcade a rollingsstone.com.

Hermano es una invitación a recuperar la consideración, la empatía y la humanidad hacia quienes forman parte de nuestra historia. Las armas representan los valores que hemos perdido, mientras que sus balas simbolizan los miedos irracionales que alimentan las guerras, los conflictos, las injusticias y la división.

A través de sus versos, Natalia Lafourcade y Carlos Santana ponen sobre la mesa una reflexión que nos devuelve a lo esencial: la humanidad que aún habita en nosotros.

“Hermano, no me dispares con tu pistola de miedos” se convierte en un llamado a no olvidar a la madre que nos llevó en su vientre, a no traicionar nuestros propios principios ni darle la espalda a quienes comparten nuestro origen. Porque renunciar a la hermandad también significa alejarnos de una parte de nosotros mismos.

Con una carga emocional profunda y un mensaje claro, la canción nos recuerda el poder de la empatía y la importancia de reencontrarnos con los demás.

También invita a reconocer el verdadero valor de aquello que construimos a lo largo de la vida. Al final, cuando llegue el momento de partir, ¿qué nos llevaremos con nosotros? Más allá de lo material, permanecerán los vínculos que formamos, las experiencias que nos transformaron y el amor que compartimos con nuestra familia y nuestra gente.

En palabras de Natalia Lafourcade sobre trabajar con Carlos Santana fue para ella una gran oportunidad. “Para mí, esta es una enorme oportunidad de conocer un gran ser humano, espectacular y con un corazón y alma enorme. Carlos es una leyenda viva. Él me deja ver que los puentes siguen ahí para unir mundos. Esto es un enorme privilegio, poder hacer lo que más amo hacer, que es escribir una canción”, dijo.

Este encuentro entre dos grandes figuras de la música también refleja el espíritu de la canción, construir puentes donde existen divisiones y encontrar en el arte una forma de acercarnos. Hermano recuerda que las acciones dejan huella, tanto en la manera en que tratamos a los demás como en la relación que mantenemos con el planeta y el entorno que habitamos.