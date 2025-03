Resaltan lo mejor de la gastronomía de Guasave, a través de ‘A qué sabe Sinaloa’

Con la emoción a tope, Grupo Noroeste realizó en Guasave la primera presentación de la serie documental A qué sabe Sinaloa, en su segunda temporada, mostrando lo mejor de su gastronomia a través de la mirada del chef Jesús Contreras, empresario,y creador del Restaurante Fugu Sushi.

La premier se realizó en una de las salas de cine de Cinépolis, a la que arribó una gran cantidad de invitados, desde familiares, amigos y proveedores del chef Jesús Contreras, así como funcionarios del Ayuntamiento de Guasave.

En su arribo al cine, el chef, visiblemente emocionado y nervioso por el momento que tanto deseaba, agradeció a Grupo Noroeste por haber tomado en cuenta a Guasave para formar parte de este proyecto, siendo él el rostro para hablar de su terruño a través de cocina.

“Yo vengo a sumar a este proyecto, por lo que esta experiencia fue muy padre, me divertí mucho, fui a lugares increíbles, conocí a mucha más gente, mostramos el mejor tesoro que tiene Guasave, la verdad fue un placer estar ahí” señaló Contreras.

Agregó que tener a toda la producción de A qué sabe Sinaloa durante una semana sobre él fue toda una revolución, mostrándose nervioso al estar frente a la cámara, pero una vez que le perdió el miedo todo resultó más fácil.

“Yo deseo que Guasave explote su potencial, por eso es que acepte, nuestra ciudad tiene mucho que aportar, que ofrecer en materia de gastronomía, y una de ellas es Fugu, ofreciendo una propuesta diferente de cómo comer sushi, con una presencia ya de más de 15 años de existencia, ofreciendo innovadores platillos que conquistan al paladar de los guasavenses”, dijo Contreras.

Subrayó que este tipo de proyectos son acierto para mostrar la otra cara, explotar lo que verdaderamente es Sinaloa, recorriendo su gastronomía, visitando esos lugares, rincones pocos conocidos, pero con mucho que ofrecer.

Aunque el chef Jesús Contreras es oriundo de Lagos de Moreno, Jalisco, él felizmente se dice un sinaloense adoptado, y destaca además que Sinaloa, es la tierra que lo impulsó a empezar desde cero un sueño, el cual construyó al lado de sí esposa.

“Sinaloa es mi casa, Guasave es la tierra que abrió las puertas y que me dio todo para salir adelante, incluso me han pedido que cambie de residencia, pero no puedo, aquí en Guasave es donde quiero estar”, resaltó.

Finalmente, el chef resalta que, para él, Sinaloa le sabe a éxito, a Fugu, pero más allá de esto, le sabe a agricultura, a pesca, sabe a prosperidad.

Presente en la premier también estuvo el director del documental Isaac Aranguré, quien manifestó su alegría de poder llevar a las salas de cine el lanzamiento de la nueva temporada de este proyecto, disfrutando mucho más del proceso de esta nueva entrega.

“A qué sabe Sinaloa II llega en un momento donde hay que crear otras conversaciones, mostrando lo que verdaderamente somos, la otra cara, mostrando a gente trabajadora, productiva, artistas de la cocina, pero también, dando visibilidad a esos rincones gastronómicos que nadie conoce y que son un gran tesoro, con una mezcla muy diversa en todas sus cocinas, desde la costa hasta el valle, y la sierra, y nuestros chefs de esta temporada son la representación de ello”, subrayó Aranguré.

Adrián López Ortiz, director general de Noroeste, manifestó de igual manera su emoción por el lanzamiento de esta segunda temporada, la cual, aseguró le va a encantar al público.

“Estamos muy contentos porque estamos abriendo la serie en Guasave con el chef Jesús Contreras, quién para nosotros es el secreto guardado que tiene este municipio en términos gastronómicos, una tierra a la que quiero mucho y me encanta por lo que venir a comer con él siendo uno de los protagonistas, pues es un enorme placer”, dijo.

“Se siente muy bien hacerlo hoy que con esta serie llevamos prácticamente dos años, lo hacemos con mucho cariño. La idea de esta serie es contar el Sinaloa de a deveras”.