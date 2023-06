Aunque no se dieron más detalles como el nombre, se cree que podría ser la canción Now and Then, tema que Jhon escribió poco antes de su muerte y en 1994, Yoko Ono le entregó a McCartney en un casete con el título: “Para Paul”.

Este tema fue grabado por Lennon de forma “artesanal” en su departamento de Nueva York y en un principio el resto de los integrantes de la banda pensaron incluirlo en Antalogía, proyecto de la banda que incluyó un documental, discos y un libro con la historia del cuarteto, de acuerdo con quien.com.

Sin embargo, esto no sucedió y finalmente incluyeron en el proyecto Real Love y Free as a Bird debido a que la voz de Lennon en la grabación de Now and Then era muy mala, además de que la calidad de la cinta representaba problemas técnicos, que en ese entonces eran casi imposibles de solucionar.

Una vez publicado el documental Get Back en 2021, el director Peter Jackson confesó que recurrieron a lo último en tecnología para poder separar las voces de los integrantes en incluso sus instrumentos.

Esta es la misma técnica con la que se hizo posible que en la última gira de McCartney, se incluyera una canción a dueto con John Lennon.