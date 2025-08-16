Residente anuncia concierto gratis en el Zócalo de la Ciudad de México

Residente, uno de los nombres más importantes del rap latinoamericano, prepara un espectáculo que será gratuito, en el Zócalo de la Ciudad de México.

El anuncio del concierto fue difundido por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y señala que la presentación del rapero puertorriqueño se suma al ciclo de eventos que impulsa la vida cultural de la capital.

Residente, identificado por sus letras directas y su postura ante temas sociales, ha mantenido un liderazgo constante en la escena musical desde su época como fundador y vocalista principal de Calle 13 hasta su actual carrera solista.

Su trabajo se ha distinguido por abordar cuestiones políticas, sociales y culturales en la región latinoamericana, así como la defensa de la educación pública y los derechos de comunidades marginadas.

El recital ofrecerá un repaso por más de dos décadas de trayectoria musical de Residente.

La Secretaría de Cultura enfatizó el valor del mensaje social en la obra del artista y recalcó que, tras el lanzamiento de su álbum Las letras ya no importan (2024), su propuesta mantiene actualidad y relevancia.

“Después de más de 20 años de trayectoria y su exitoso álbum ‘Las letras ya no importan’ (2024), Residente ofrecerá un concierto lleno de conciencia, crítica y energía imparable”, señala el comunicado

En el arranque del evento se presentará el colectivo Mujer en Cypher, integrado por Arianna Puello, Ximbo, Niña Dios, Prania Esponda, Azuki y Mena, de acuerdo con infobae.com.

Este grupo femenino es reconocido por su presencia en el hip hop nacional y sus líricas de resistencia y diversidad acompañadas de producciones rítmicas contundentes. La antesala al concierto central enfatiza la apertura a expresiones urbanas distintas en el mayor foro público de la ciudad.

El propio Residente, cuyo nombre real es René Pérez, ha desarrollado su carrera como solista desde 2015. Su primer álbum personal, producido a partir de un examen genético y grabado en distintas regiones del mundo, marcó una etapa experimental en la que el rapero fusionó géneros y recurrió a temas de identidad e historia. Su discografía abarca colaboraciones con artistas globales y, además, ha trabajado con entidades como UNICEF y Amnistía Internacional en iniciativas sociales.

Durante su trayectoria, el músico se ha pronunciado sobre la importancia de la justicia social, la inclusión y la participación política activa de la juventud. Ha utilizado escenarios internacionales para exigir respeto a los derechos humanos y ha criticado situaciones de desigualdad. La actuación de Residente en el Zócalo suma, de este modo, una voz relevante a la tradición de conciertos gratuitos en la plaza pública más representativa de México.

El acceso al concierto estará abierto al público general y el evento se espera como uno de los encuentros musicales más concurridos del año en la capital. Autoridades locales y la Secretaría de Cultura invitan a la ciudadanía a sumarse a esta cita que busca celebrar la música y el activismo social a través del arte.

La cita es el próximo sábado 6 de septiembre en punto de las 20 horas.