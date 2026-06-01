Respaldan famosos a la selección mexicana rumbo al Mundial 2026

Artistas como Diego Boneta, Jaime Camil y Eugenio Derbez, Ximena Sariñana, Emmanuel, Becky G y Alejandro Fernández sumaron su apoyo a la Selección Mexicana de futbol rumbo al Mundial 2026.

La Federación Mexicana de Futbol presentó un emotivo video en sus redes sociales, a través del cual se revelaron los nombres de los 26 futbolistas que representarán al país en el torneo, utilizando como fondo musical la emblemática canción “Así Fue” de Juan Gabriel.

Javier Aguirre director de la Selección Mexicana reunió a figuras del deporte y el entretenimiento, en un mensaje de respaldo al representativo nacional.

El video inicia con un emotivo discurso del cantante Emmanuel, quien expresó: “Millones de mexicanos también resguardan el arco contigo...”.

“Que tengas un mundial maravilloso”, expresó el comediante Eugenio Derbez. El actor Diego Boneta dijo Eres un líder y un grandísimo talento, estaremos contigo en cada momento”, “Eres todo un ejemplo”, dijo Alejandro Fernández.

Participan además la ex Miss Universo Ximena Navarrete y la creadora de contenido Samy Rivers, que unen sus voces a las de deportistas manifestando un solo mensaje de apoyo.

La grabación fue difundida con el objetivo acompañar a los deportistas en la recta final de su preparación antes del debut mundialista frente a Sudáfrica, programado para el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.