$!Responde Christian Nodal, por modelo parecida a Cazzu, para el videoclip de ‘Vals’

El video musical de Un vals, el nuevo tema de Christian Nodal, ha causado gran revuelo. Fanáticos del cantante y usuarios en las redes sociales aseguran que la modelo que aparece en el videoclip es idéntica a Cazzu, ex pareja del cantante y madre de su hija.
Ante la agitación que ha causado el video y las miles de reacciones en las redes sociales, el cantante de 26 años se ha pronunciado al respecto con un mensaje.
Los fans de Nodal han encontrado varias similitudes entre la modelo llamada Dagna y Cazzu, desde el físico; con el pelo negro y la forma de la nariz, hasta los tatuajes visibles en el cuello, el estilo de ropa de lleva e incluso, los accesorios cargados. Hasta el momento, la rapera argentina se ha mantenido al margen de hacer comentarios sobre el video.
A través de Instagram stories, Nodal ha compartido las siguientes palabras, en las que ha dejado ver que él no tiene nada que ver con el video musical, ni la elección de la modelo para el clip, así como la narrativa que se ha manejado en las últimas horas, señala hola.com
“No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso... Pero mi voz que es lo único que me queda, siempre estará con ustedes”, escribió el intérprete.
Horas antes de las palabras de Nodal, en las que deja claro que él no controla la conversación en torno al video, la modelo que participó en la producción alzó la voz, lamentando las comparaciones que se han dado en las redes sociales, donde miles de usuarios aseguran que es idéntica a Cazzu, cuyo nombre completo es el de Julieta Emilia Cazzuchelli. Dagna, quien es modelo, actriz y creadora de contenido, compartió un video en sus redes sociales alzando la voz.
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Una publicación compartida por DAGNA MATA (@dagna.kills)
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“Soy creadora de contenido y modelo mexicana que vive en España. Me tocó ser la protagonista del video”, dijo al inicio de su mensaje. “Estoy muy agradecida de tener un trabajo que me permite hacer lo que amo, sobre todo porque parte de mi trabajo es abrirle el camino a personas que se ven como yo, a personas que no encajan en los moldes de lo que se supone es ser una modelo”.
Tras estas palabras de gratitud, Dagna habló acerca de la polémica que se ha dado desde el lanzamiento del video y los comentarios en torno a Cazzu. “Honestamente, me duele un poco que se involucre a una artista que no se merece nada de esto y que no se merece tampoco que la comparen”, indicó.