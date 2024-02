La ex presidenta del club de admiradores de Selena, Yolanda Saldívar, tiene previsto compartir su perspectiva sobre los eventos ocurridos hace casi tres décadas en Corpus Christi, Texas, donde murió la cantante.

Por otro lado, Abraham Quintanilla, el padre de Selena, ya expresó su opinión sobre este proyecto titulado Selena & Yolanda: The Secret Between Them, el cual será lanzado próximamente.

El padre de Selena no dudó en responder al documental de Yolanda Saldívar. En declaraciones proporcionadas por TMZ, el productor musical rechaza completamente del proyecto, expresando su desaprobación hacia su realización.

Respecto a las declaraciones de Saldívar, Quintanilla planteó una pregunta “¿Qué más tiene que decir?”, indicando su convicción de que son solo falsedades y esperando que ni el público ni la justicia las crean.

Según el medio, el padre de Selena “no desea tener ninguna relación con Yolanda”, ya que considera que “todo lo que ella afirma son mentiras, y de todos modos, nadie va a creer lo que tenga que decir”, informó mvs.com