Responde gobierno de Donald Trump a críticas de Bad Bunny contra el ICE

Bad Bunny fue el claro ganador de los Premios Grammy 2026. Durante su discurso, el cantante aprovechó para lanzar un alegado contra las últimas actuaciones del ICE
“Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”. Sus palabras, que resonaron con fuerza en titulares de todo el mundo, obtuvieron respuesta del Gobierno de Donald Trump.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, cargó con dureza contra el mensaje del puertorriqueño y señaló también a otros artistas y famosos.
“Creo que es muy irónico y francamente triste ver a celebridades que viven en comunidades cerradas con seguridad privada y millones de dólares para gastar en protegerse tratando de demonizar a los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley y defender Estados Unidos”, explicó a los medios de comunicación.
#2Feb| El presidente de EEUU, Donald Trump, ha amenazado con demandar a Trevor Noha, presentador de los Grammy, por decir que estuvo en la isla de Jeffrey Epstein: «Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético, sin talento y tonto presentador», ha... pic.twitter.com/F7VurXICau— Caraota Digital (@CaraotaDigital)
February 2, 2026
#2Feb| El presidente de EEUU, Donald Trump, ha amenazado con demandar a Trevor Noha, presentador de los Grammy, por decir que estuvo en la isla de Jeffrey Epstein: «Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético, sin talento y tonto presentador», ha... pic.twitter.com/F7VurXICau
Karoline Leavitt fue más allá y recordó que este tipo de mensajes no se producían antes, detalla marca.com
“No escuchabas este tipo de proclamaciones de estrellas de Hollywood cuando la administración anterior (Joe Biden, al que no nombró) permitió una invasión de las fronteras de nuestro país y mujeres jóvenes fueran asesinadas y violadas por personas que deberían haber estado aquí. El ICE hace su trabajo, sacar a violentos depredadores. Es la ironía que estamos viendo en Hollywood”.
El presidente de Estados Unidos criticó en sus redes sociales al presentador de los Grammy.
“Trevor Noah, sea quien sea, es casi tan malo como Jimmy Kimmel. Noah dijo, incorrectamente, que Donald Trump y Bill Clinton estuvieron en la isla de Epstein. No puedo hablar por Bill, pero nunca he estado en la isla de Epstein, ni cerca, y hasta la declaración falsa y difamatoria, nunca me habían acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de comunicación falsos. Noah es un completo perdedor. Más vale que aclare los hechos, y que los aclare rápido. Parece que voy a enviar a mis abogados a demandar a este pobre, patético, sin talento y tonto presentador y a demandarlo por un dineral”, escribió el mandatario.