Responde gobierno de Donald Trump a críticas de Bad Bunny contra el ICE

Bad Bunny fue el claro ganador de los Premios Grammy 2026. Durante su discurso, el cantante aprovechó para lanzar un alegado contra las últimas actuaciones del ICE

“Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”. Sus palabras, que resonaron con fuerza en titulares de todo el mundo, obtuvieron respuesta del Gobierno de Donald Trump.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, cargó con dureza contra el mensaje del puertorriqueño y señaló también a otros artistas y famosos.

“Creo que es muy irónico y francamente triste ver a celebridades que viven en comunidades cerradas con seguridad privada y millones de dólares para gastar en protegerse tratando de demonizar a los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley y defender Estados Unidos”, explicó a los medios de comunicación.