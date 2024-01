Paola Suárez, integrante de Las Perdidas se encuentra hospitalizada tras haber sido golpeada presuntamente por su novio José de Jesús Castro Gómez la madrugada del miércoles 10 de enero.

Con ayuda de su amiga Wendy Guevara, hicieron público lo que había ocurrido por medio de una transmisión en vivo donde mostraron las lesiones en el rostro y el cuerpo que sufrió Paola.

Durante la noche del mismo miércoles, José de Jesús fue abordado por comunicadores a las afueras del nosocomio donde permanece internada Paola. “No, yo no me encuentro prófugo yo estoy afuera de Prevención para poner mi demanda contra ella y todo lo que dicen en redes sociales. Por eso yo vengo aquí a dar la cara”, aseguró el joven.

“Los dos andábamos drogados y cuando ella me estaba ahorcando yo la aventé y se cayó, a lado de su cama hay una lámpara y ahí fue donde se pegó en la cara. Porque yo con otra cosa no le pegué. Y de lo que dicen que yo la aventé no es cierto, porque yo ya estaba afuera.