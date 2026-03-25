$!Responde Peso Pluma a polémico video durante un concierto con Tito Double P.

Las palabras de Peso Pluma sobre las dificultades que enfrentan los artistas en su vida personal y cuánto extra a su novia después de los shows surgieron justo cuando en redes sociales se viralizó otro video captado durante un concierto en el que aparece sobre el escenario junto a Tito Double P. En dicha grabación se observa a Peso Pluma inclinarse hacia adelante con los brazos colgando, lo que desató todo tipo de comentarios y especulaciones entre usuarios de redes sociales.

Mientras algunos seguidores consideraron que se trataba simplemente de un momento del show o una postura corporal momentánea, otros comenzaron a lanzar teorías sobre su estado físico o sobre un posible consumo de sustancias durante la presentación, lo que avivó la polémica en torno al cantante, señala quien.com Segundos después, en el mismo video se ve cómo el artista se incorpora nuevamente, sonríe y continúa con el espectáculo, lo que para muchos fans demuestra que todo fue una situación momentánea que, de igual forma, dejaba ver lo agotador que pueden ser las giras de conciertos para los intérpretes.