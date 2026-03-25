$!Responde Peso Pluma a polémico video durante un concierto con Tito Double P.

Las palabras de Peso Pluma sobre las dificultades que enfrentan los artistas en su vida personal y cuánto extra a su novia después de los shows surgieron justo cuando en redes sociales se viralizó otro video captado durante un concierto en el que aparece sobre el escenario junto a Tito Double P.
En dicha grabación se observa a Peso Pluma inclinarse hacia adelante con los brazos colgando, lo que desató todo tipo de comentarios y especulaciones entre usuarios de redes sociales.
@_fy.rm_ Daño...
#pesopluma #titodoublep #sandiego #fyp #dinastia@Peso Pluma @TITO DOUBLE P👹🖤
♬ daño - Peso Pluma & Tito Double P
Mientras algunos seguidores consideraron que se trataba simplemente de un momento del show o una postura corporal momentánea, otros comenzaron a lanzar teorías sobre su estado físico o sobre un posible consumo de sustancias durante la presentación, lo que avivó la polémica en torno al cantante, señala quien.com
Segundos después, en el mismo video se ve cómo el artista se incorpora nuevamente, sonríe y continúa con el espectáculo, lo que para muchos fans demuestra que todo fue una situación momentánea que, de igual forma, dejaba ver lo agotador que pueden ser las giras de conciertos para los intérpretes.
Peso Pluma habló sobre su relación con Kenia Os, en medio de su “distanciamiento” por compromisos laborales y tras la polémica desatada por otro video en el que, en uno de sus conciertos, el cantante adoptó una postura corporal que muchos interpretaron como semejante a la que presentan las personas que usan fentanilo y en la que el torso se “vence” y queda colgando mientras siguen de pie.
El video de Peso Pluma en el que explica cuánto le afecta estar lejos de Kenia Os. La relación de Peso Pluma y Kenia Os también ha sido tema constante de conversación desde que ambos hicieron público su romance en 2025.
Desde entonces, la pareja ha protagonizado diversos momentos virales en redes sociales, entre viajes, celebraciones y muestras de cariño que comparten con sus seguidores.
Sin embargo, el romance no ha estado exento de críticas y rumores, especialmente por el pasado sentimental del cantante y por las circunstancias en las que comenzó la relación, lo que ha provocado debates entre fanáticos y usuarios en Internet.
Ahora, con estas declaraciones en las que admite cuánto extraña a Kenia Os cuando está de gira, Peso Pluma volvió a encender las redes, donde algunos celebran su relación mientras otros siguen atentos a cada movimiento de la pareja.