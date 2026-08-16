Responde Selena Gomez ante demanda por supuesto fraude con Startup de salud mental

Ante estas acusaciones, el equipo legal de Selena Gomez ya prepara su respuesta. Su abogado, Mathew S. Rosengart, aseguró que la actriz y cantante rechaza cualquier responsabilidad por un supuesto fraude y adelantó que buscarán que las demandas en su contra sean desestimadas.

Dos compañías que invirtieron en la startup acusan a las tres de haber presentado de manera falsa información sobre la infraestructura, el liderazgo y los recursos de la empresa.

Selena Gomez enfrenta una demanda relacionada con Wondermind, la empresa de salud mental que fundó junto con su mamá, Mandy Teefey, y su ex socia Daniella Pierson.

“Las acusaciones de que Selena Gomez haya participado de alguna manera en un supuesto ‘fraude’ u otra irregularidad carecen por completo de fundamento, tanto desde el punto de vista fáctico como legal. Defenderemos enérgicamente estas falsas acusaciones y, de hecho, presentaremos una moción para desestimar las demandas infundadas en su contra”, declaró Rosengart.

La demanda fue presentada esta semana por Wondermind SRS 44 LLC y Bespoke Wondermind LLC, cuyos representantes sostienen que invirtieron cerca de 1.2 millones de dólares en la startup, señala quien.com

De acuerdo con los documentos legales obtenidos por People, los inversionistas argumentan que recibieron información que no correspondía con la situación real de Wondermind. Según su versión, permanecieron al margen mientras la compañía atravesaba dificultades que terminaron afectando su funcionamiento.

Los demandantes aseguran que la empresa “se derrumbaba silenciosamente a su alrededor” y que comenzaron a conocer la magnitud de los problemas hasta el otoño pasado, después de que The Cut publicara un reportaje sobre la situación interna de la startup.

En aquella investigación también aparecieron declaraciones de ex empleados anónimos que cuestionaron la capacidad de Teefey para desempeñarse como directora ejecutiva.

La situación financiera de Wondermind ya había generado atención meses antes. En mayo, Forbes reportó que la compañía atravesaba dificultades para pagar a sus empleados.

Tras esa información, una fuente cercana a Selena Gomez aseguró a la publicación que la cantante había intervenido económicamente al conocer los problemas.

“Selena ha invertido millones de dólares a lo largo de los años en Wondermind para apoyar a su madre y su pasión compartida por la salud mental, incluso cuando fue alertada sobre el último revés financiero, e inmediatamente invirtió más dinero, ya que no participa en las operaciones diarias”, dijo la fuente en ese momento.

La misma persona explicó que Teefey había decidido asumir un papel más activo para buscar una salida a la situación financiera de la compañía.

“Para invertir en el futuro de la empresa, Mandy ha decidido tomar la iniciativa con un préstamo personal”.

Mientras el conflicto llega a los tribunales, Mandy Teefey no se ha pronunciado públicamente sobre la demanda. Pierson, quien compartió con Teefey el puesto de codirectora ejecutiva de Wondermind, sí respondió a las acusaciones.

El caso ahora continuará por la vía legal, mientras el equipo de Gomez prepara una moción para intentar que las acusaciones contra la actriz sean desestimadas. Por el momento, las afirmaciones incluidas en la demanda corresponden a los señalamientos de los inversionistas y no representan hechos probados por un tribunal.