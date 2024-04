La cantante estadounidense Britney Spears llegó a un acuerdo con su padre, luego de poco más de dos años después del fin de la tutela que le había dado el control de su vida, dijeron sus abogados.

De acuerdo con CNN, los términos del acuerdo no fueron revelados por los abogados de la estrella del pop y su padre y fue Mathew Rosengart, abogado de la cantante quien informó al medio que aunque la tutela finalizó en noviembre de 2021, su deseo de libertad está realmente completo ahora.

“Como ella deseaba, su libertad ahora incluye que ya no tendrá que asistir o estar involucrada con la corte en este asunto”.

De acuerdo con el medio estadounidense, el abogado del padre de Spears, éste está contento de que todo haya terminado y que quiere lo mejor para su hija.

La tutela de Spears se terminó por noviembre de 2021, pero las batallas legales han persistido con los abogados de la cantante y su padre enfrentándose en frecuentes visitas a los tribunales sobre los honorarios de los abogados y las acusaciones de comportamiento inapropiado en el manejo de la tutela.

La cantante fue puesta bajo tutela judicial en 2008 y su padre ejerció de tutor durante la mayor parte de los 13 años que duró el acuerdo, supervisando y controlando las finanzas y decisiones médicas de su hija.

En junio de 2021, Spear suplicó al juez que la liberara de la tutela, que calificó de “abusiva”, pues afirmó que fue obligada por su manager a salir de gira en contra de su voluntad, se le hizo consumir litio que la hacía sentir “borracha”, no se le permitió casarse o tener un bebé como deseaba y se le obligó a usar un DIU como método anticonceptivo.

“Solo quiero recuperar mi vida. Han pasado 13 años y ya es suficiente”, dijo Spears.

Tras ese testimonio, obtuvo la posibilidad de contratar a su propio abogado, en lugar de trabajar con un abogado de oficio, como había hecho durante los 13 años anteriores. Fue entonces cuando contrató a Rosengart, ex fiscal federal y abogado que ha representado a muchas estrellas de Hollywood.

En septiembre de 2021, menos de dos meses antes de que se pusiera fin a su tutela, un juez suspendió al padre de Spears, Jamie, como tutor de su hija.

Desde que se puso fin a su tutela en noviembre de 2021, Spears ha estado muy activa en sus redes sociales, publicando con frecuencia videos de sí misma bailando y escribiendo extensos pies de foto a sus fans. Ha publicado dos canciones, “Hold Me Closer” con Elton John y “Mind Your Business” con Will.i.am. También publicó libro de memorias “The Woman In Me”, un éxito de ventas instantáneo.

“La tutela me despojó de mi condición de mujer, me convirtió en una niña”, escribió Spears en el libro. “Me convertí más en un ente que en una persona sobre el escenario. Siempre había sentido la música en mis huesos y en mi sangre; me la robaron”.