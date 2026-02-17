Resurge en redes sociales el video de Carín León y Ángela Aguilar cantando juntos

Recientemente se hizo viral un video donde aparecen Carín León y Ángela Aguilar cantando juntos dentro de una sala acompañados de guitarra, el cual se volvió tendencia, generando rumores sobre una posible colaboración musical entre ambos exponentes del regional mexicano. Sin embargo, nueva información ha comenzado a circular entre fanáticos y medios especializados, señalando que el material podría ser más antiguo de lo que se pensaba. El clip muestra a los cantantes interpretando de manera relajada y sin producción escénica un tema romántico, lo que inicialmente despertó especulaciones sobre un proyecto inédito o una colaboración próxima. No obstante, seguidores más atentos identificaron que la canción corresponde a Vete Yendo, un tema que ambos artistas lanzaron oficialmente en julio de 2023.

Vete Yendo fue presentada como un dueto entre Carín León y Ángela Aguilar en pleno auge del regional mexicano en plataformas digitales y estaciones de radio. El tema destacó por combinar la interpretación vocal característica de León con el estilo tradicional y potente de Aguilar, logrando una propuesta que mezcló sonidos modernos con influencias clásicas del género, señala elimparcial.com