Resurge en redes sociales el video de Carín León y Ángela Aguilar cantando juntos

Recientemente se hizo viral un video donde aparecen Carín León y Ángela Aguilar cantando juntos dentro de una sala acompañados de guitarra, el cual se volvió tendencia, generando rumores sobre una posible colaboración musical entre ambos exponentes del regional mexicano.
Sin embargo, nueva información ha comenzado a circular entre fanáticos y medios especializados, señalando que el material podría ser más antiguo de lo que se pensaba.
El clip muestra a los cantantes interpretando de manera relajada y sin producción escénica un tema romántico, lo que inicialmente despertó especulaciones sobre un proyecto inédito o una colaboración próxima. No obstante, seguidores más atentos identificaron que la canción corresponde a Vete Yendo, un tema que ambos artistas lanzaron oficialmente en julio de 2023.
Vete Yendo fue presentada como un dueto entre Carín León y Ángela Aguilar en pleno auge del regional mexicano en plataformas digitales y estaciones de radio.
El tema destacó por combinar la interpretación vocal característica de León con el estilo tradicional y potente de Aguilar, logrando una propuesta que mezcló sonidos modernos con influencias clásicas del género, señala elimparcial.com
Aunque el sencillo tuvo buena recepción entre seguidores del regional mexicano, no contó con una promoción visual destacada como un videoclip oficial, lo que para algunos fans provocó que la canción pasara relativamente desapercibida frente a otros lanzamientos musicales de ambos artistas.
El resurgimiento del video donde los intérpretes aparecen cantando el tema ha permitido que nuevas audiencias descubran la canción, impulsando nuevamente su circulación en redes sociales y plataformas de streaming.
El material que se volvió viral muestra a Carín León y Ángela Aguilar sentados en una sala, interpretando el tema de forma íntima, aparentemente en un ambiente casual o de convivencia entre músicos.
Aunque no se ha confirmado oficialmente la fecha exacta de grabación, fans y cuentas dedicadas al seguimiento de la música regional aseguran que el clip corresponde al periodo en que ambos promocionaban el sencillo en 2023.