Resurgen rumores de un romance entre Shakira y Lucien Laviscount

A través de las redes sociales, la vida personal de la cantante colombiana Shakira vuelve a ser centro de la conversación pública, al afirmar que la cantante habría confirmado una relación sentimental con el actor británico Lucien Laviscount.

Sin embargo, gran parte del material que circula como “prueba” corresponde a contenidos de archivo relacionados con la promoción musical de 2024, de acuerdo con el imparcial.com.

La especulación comenzó a inicios de 2024, cuando Shakira y Laviscount trabajaron juntos en el video musical de la cantante, “Puntería”, tema incluido en uno de los lanzamientos recientes de la cantante. En el clip, el actor interpretó al interés amoroso de la artista,

La narrativa visual del video y la interacción entre ambos llamaron la atención del público. En cuestión de horas, seguidores comenzaron a preguntarse si la cercanía mostrada en pantalla podía extenderse fuera del ámbito profesional.

Tras el estreno del video, ambos fueron vistos cenando juntos en Nueva York, lo que incrementó la atención mediática. Las fotografías circularon ampliamente en redes sociales y portales de espectáculos.

A finales de febrero de 2026, diversos reportes afirmaron que Shakira habría confirmado el romance, señalándolo como un nuevo capítulo en su vida personal tras su separación mediática anterior. No obstante, al revisar el origen de las fotografías y videos que respaldan estas versiones, se detecta un punto clave.

Gran parte del contenido corresponde a marzo de 2024, periodo en el que la cantante: Promocionaba el lanzamiento de “Puntería”. Lucía un cambio de imagen, incluido el cabello rosa. Realizaba apariciones públicas vinculadas a su agenda laboral.

Hasta ahora, no existe un comunicado directo ni una publicación reciente en las plataformas oficiales de Shakira o Lucien Laviscount que confirme el supuesto noviazgo.