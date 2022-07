$!Reta Andrés García a Roberto Palazuelos por amenazar a su familia

“Roberto Palazuelos es una mierda, lo levanté de chiquito, le enseñé lo que pude, y ahora que me ve que estoy cojo, que no puedo caminar, y que tengo una debilidad tremenda, debida no sé si a la edad o a una anemia que traigo, ahora se pone a decir pend... de mí”, dijo al programa De primera mano.

García defendió su carrera en el cine y la televisión y apuntó que Palazuelos no hizo más que aprovecharse. “Tú sí has hablado mal de mí diciendo que yo no soy nadie, imagínate que yo no soy nadie, hijo de la gran pu.... Tengo cien películas y tú no tienes ninguna, qué carajo eres tú, un pobre engreído”, subrayó el actor.

Asimismo, lo acusó de amenazar a su familia por medio de palabras que le dijo a uno de sus hijos, con quienes también se encuentra peleado. “Amenazó con que me iba hacer morir de hambre y que él se encargaba de eso, se lo dijo a uno de mis hijos. Por una pen... que no interpretó bien, la interpretó mal porque ya tiene la cabeza llena de caca, así directo, y si no le gusta lo invito a que venga a darse de balazos conmigo”, recalcó García.