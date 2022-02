$!Retoma Tatiana su faceta como conductora al frente de MasterChef Junior

“Estar como conductora sí es un gran reto, pero a mí me encanta salirme de mi zona de confort y aceptar retos, esto es algo diferente a lo que he hecho porque es un reality, se graba de forma diferente donde solo hay interacción con los chefs y participantes, y la verdad estoy feliz”.

“Estoy sorprendida de ver a estos niños cocinar manjares espectaculares que me han dejado en shock. La verdad es muy padre volver a estar cerca de los niños, hoy a través de este programa, el cual es número uno a nivel mundial, por lo que me siento honrada, agradecida, y espero que se diviertan tanto como yo, porque yo la estoy genial pasando.

La intérprete de temas como No me quiero bañar, Pelos y La cumbia del mosquito compartió que se encuentra en el mejor momento de su carrera, celebrando actualmente 38 años de trayectoria artística, manteniéndose vigente dentro de la música lanzando sencillos a través de las plataformas digitales.

“Sigo sacando temas, el más reciente fue el del Arbolito de Navidad, asì como Todos hacemos como zombie, y cada tres meses estamos presentando un nuevo tema, y ahora vamos a salir con el tema Todos a cocinar, una canción muy pegajosa, entre otras que llegarán próximamente”.

Tatiana resaltó que este mes cumplió los 38 años de trayectoria artística, por lo que se siente satisfecha, contenta con todo lo que ha logrado alcanzar desde 1984, fecha cuando debutó como cantante.

“Creo que estos 38 años se me han ido muy rápido, hay momentos en los que volteo hacia atrás y no me acordaba que grabé tal película, o que partícipe en tal proyecto, pero de lo que sí me acuerdo, es estar siempre agradecida con el público, por su amor y cariño a lo largo de casi cuatro décadas, así como a los nuevos que me acaban de conocer”.

Hacer las cosas con calidad, y respeto, dijo, ha sido para ella la mejor fórmula para seguir vigente en el gusto del público, sin dejar de lado el seguirse preparando, tomando más clases de canto, colaborando también con músicos y compositores, sin olvidar el continuar con sus shows infantiles, el cual presentará una vez más el 1 de mayo en la Arena Monterrey, sumando ya 20 espectáculos en este lugar, para después realizar una gira de presentaciones por México y el extranjero, pero mientras esto llega, el público podrá disfrutarla en MasterChef junior.

