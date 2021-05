$!Retoma Verónica Montes su carrera en la actuación

“Hoy ya estoy mejor, el nivel de la prolactina ya es bajo, los médicos pensaron que tal vez tenía alergia, pero no fue así, lo que se detectó fue un problema en el riñón, y estoy realizándome estudios, porque necesito que me curen, para estar bien de energía, físicamente y emocionalmente también”, destacó.

“Este personaje es un reto en mi carrera porque nunca me había tocado algo así, y eso que es el quinto proyecto de comedia en el que participo, pero sigo aprendiendo, y la verdad me siento feliz por este personaje, pero lo principal es el estar de vuelta a los escenarios, en los estudios, convivir con todos mis compañeros, eso me ha dado mucha energía, porque me van a ver en un personaje, totalmente distinto a mí” expresó.