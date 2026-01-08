Retomará Tenoch Huerta su papel de Namor, en ‘Avengers: Doomsday’

El adelanto no oficial, muestra a Huerta retomando su papel como rey de Talokan, tras su primera aparición en Black Panther: Wakanda Forever . En una de las escenas que han generado mayor expectativa, Shuri, interpretada por Letitia Wright, enfrenta a Namor con un diálogo que habla de sus responsabilidades como líder de su pueblo, aumentando la expectación por aparición en la historia.

En el adelanto no oficial, viralizado en redes sociales horas después del lanzamiento del tercer avance oficial, Tenoch Huerta retoma su papel como Namor, confirmando su regreso al Universo Cinematográfico de Marvel.

El actor mexicano Tenoch Huerta volvió al centro de atención tras aparecer en una filtración del cuarto teaser de Avengers: Doomsday , el esperado filme de Marvel Studios que promete cerrar la Saga del Multiverso.

Este nuevo teaser forma parte de la campaña promocional de Avengers: Doomsday, que ya había presentado avances anteriores con regresos de leyendas del UCM como Steve Rogers (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth) y miembros clásicos de los X-Men como Profesor X, Magneto y Cíclope, señala quien.com

El regreso de Tenoch Huerta a la franquicia tiene una especial relevancia tras un periodo de incertidumbre en su carrera, luego de que enfrentara acusaciones públicas relacionadas con una práctica conocida como stealthing, que generaron debate y afectaron temporalmente su presencia en la industria cinematográfica.

Con este teaser filtrado, y hasta el momento sin una versión oficial completa por parte de Marvel, los fanáticos de los cómics y el cine de superhéroes intensifican la conversación en torno a uno de los lanzamientos más esperados del año, que promete redefinir la forma en que diferentes mundos y personajes del UCM se relacionan en la gran pantalla.

La película, que integrará por primera vez en pantalla a los Avengers, los X-Men y Los Cuatro Fantásticos, está programada para su lanzamiento en Latinoamérica el 18 de diciembre de 2026 y se perfila como una de las producciones más ambiciosas dentro de la Saga del Multiverso.