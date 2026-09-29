Retransmitirá Amazon Music concierto de Shakira en Madrid

Amazon Music y Shakira retransmitirán en directo y a nivel mundial el concierto de la artista desde Madrid el 3 de octubre, lo que representa la primera transmisión global de un show completo de la cantante colombiana.

El evento, que forma parte de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, podrá seguirse a partir de las 20:45 horas (CEST). Los espectadores tendrán acceso a la transmisión a través de la aplicación de Amazon Music, Prime Video, la aplicación Amazon Music en Fire TV y el canal de Amazon Music en Twitch, sin requerir suscripción.

El concierto en Madrid constituye el capítulo final de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, que ha llevado su producción discográfica más reciente a escenarios de todo el mundo. Este evento se integra, además, en ‘Las Mujeres que Impulsan la Música Latina’, la edición de 2026 de ‘La Música Nos Conecta’, la celebración anual de Amazon Music dedicada a los artistas, sonidos y movimientos culturales de la música latina.

Según lo anunciado conjuntamente por Amazon Music y Shakira, esta retransmisión representa un momento significativo. Es la primera vez que un concierto completo de la reconocida artista colombiana se transmite en directo a escala global, un hito tanto para la cantante como para las plataformas digitales.

La iniciativa “Las Mujeres que Impulsan la Música Latina” de Amazon Music, dentro de la celebración “La Música Nos Conecta”, pone un énfasis especial este año. Se centra en el papel fundamental de las mujeres que han contribuido a transformar la industria musical, destacando su impacto y el talento de las nuevas generaciones de creadoras. La elección de Shakira para este evento final subraya su influencia global y su rol como una de las figuras más importantes de la música latina.