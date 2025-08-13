Retrasa DreamWorks el estreno de ‘Shrek 5’

En redes sociales no están nada contentos con la nueva imagen que tienen los personajes de Shrek para su quinta entrega, sin embargo, un rediseño no sería la razón por la que pospusieron su fecha de estreno.

Cabe recordar que la nueva película de DreamWorks Animation recibió un sinfín de críticas en redes sociales tras mostrar sus primeras imágenes.

La quinta película de Shrek estaba programada para estrenarse el próximo 23 de diciembre del 2026; sin embargo, el medio Variety informó que su llegada a las salas de cine será hasta el 2027.

Aunque la razón por la que la cinta fue pospuesta no ha sido revelada, algunos medios especializados especulan que DreamWorks decidió retrasar su fecha de estreno por un tema estratégico, señala milenio.com

Pues durante diciembre del siguiente año llegarán a salas de cine Vengadores: Doomsday, Dune: Parte III y La Era de Hielo 6, los cuales podrían opacar el estreno de Shrek 5, la cual no tiene gran apoyo del público en esta ocasión.

Finalmente, Shrek 5 se estrenará en cines hasta el próximo 30 de junio del 2027, según informó Variety. Cuando se estrenó el primer teaser tráiler de Shrek 5, mucho se habló de los nuevos diseños de los personajes. Estos, aunque muy similares anteriores, presentaban diferencias notables que enojaron a las redes sociales.

Sin embargo, a pesar de que lo sucedido con la película live-action de Sonic sentó un precedente, es complicado que un cambio en el diseño sea la razón del atraso.

El tiempo de producción ya está bastante avanzado, y debido a que esta cinta es completamente animada y todos los personajes tuvieron cambios, el rediseño y la nueva animación aumentarían demasiado el presupuesto.

Al igual que con los diseños, la posible historia de Shrek 5 fue causa de debate en redes sociales. En especial, la adición de Zendaya como la hija de Shrek y Fiona dio paso a ciertas teorías, las cuales apuntaban a una historia genérica sobre una hija rebelde que busca ser ella misma.

Señalan que el retraso se debe a que el estudio descubrió que la trama fue descubierta por el público y se busca reescribirla. Sin embargo, al igual que el punto anterior, esto significaría cambiar el esqueleto de la película, lo que elevaría exageradamente los costos.