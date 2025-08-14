Retrasa Netflix las grabaciones del live action de ‘Scooby-Doo’

Los fans ahora esperan un anuncio oficial de Netflix, mientras circulan rumores de que las grabaciones podrían iniciar la próxima primavera en lugar del otoño previsto.

Aunque originalmente se esperaba que la filmación comenzara en otoño de 2025, fuentes cercanas indican que la serie podría haber ajustado su calendario.

Sin embargo, recientes rumores apuntan a que las grabaciones podrían haber sufrido un retraso, generando incertidumbre entre los fans.

Scooby-Doo ha mantenido un largo viaje a través de generaciones, y Netflix anunció que llevará a Mystery Inc. a la pantalla nuevamente con una miniserie live-action.

El enfoque principal sigue siendo claro: traer a los cazadores de fantasmas y misterios de regreso con una historia moderna y juvenil. Aun así, la falta de confirmación sobre el inicio de rodaje ha generado especulaciones entre los medios y fans.

La serie constará de ocho episodios, cada uno con duración aproximada de una hora, y explorará los orígenes de Mystery Inc.

Durante su último verano antes de volver a la escuela, Shaggy y Daphne se ven envueltos en un misterioso caso que involucra a un cachorro perdido, que podría haber sido testigo de un asesinato con tintes sobrenaturales.

Velma, la joven científica curiosa y meticulosa, y Fred, un chico con secretos que aporta liderazgo, completan el grupo. Juntos deberán desentrañar este primer misterio mientras descubren secretos sobre sí mismos y fortalecen su amistad.

La serie está siendo producida por Berlanti Productions y Midnight Radio, con Josh Appelbaum y Scott Rosenberg como showrunners. Greg Berlanti, conocido por Riverdale, será productor ejecutivo.

Netflix busca darle un tono juvenil y moderno, con un estilo cercano a producciones como Stranger Things, combinando misterio, drama y elementos sobrenaturales, sin perder el humor característico de Scooby-Doo.

El casting aún no se ha revelado, pero se espera que capture la esencia de cada personaje, desde la timidez y humor de Shaggy hasta la inteligencia y determinación de Velma.

Netflix aún no confirma una fecha de estreno, y ante los rumores de retraso, probablemente esta también se vea afectada, esperando su estreno incluso a finales de 2026 o inicios de 2027.