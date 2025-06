Reúne Arnold Schwarzenegger a sus cinco hijos en la alfombra de ‘Fubar’

Este 11 de junio, en Los Ángeles, el actor y ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, protagonizó un inesperado e inédito momento familiar al asistir a la premiere de la segunda temporada de la serie de Netflix FUBAR acompañado por sus cinco hijos, incluidos los cuatro que tuvo con su ex esposa, Maria Shriver, y Joseph Baena, fruto de una relación extramarital con su ex empleada doméstica.

Aunque no posaron todos juntos en una sola fotografía, durante la alfombra roja de la premiere de la segunda temporada de FUBAR (donde comparte créditos con Carrie-Anne Moss y Monica Barbaro), quedó claro la buena relación que Arnold Schwarzenegger mantiene con cada uno de sus hijos.

Primero, el legendario protagonista de Terminator apareció con Katherine, Christina, Patrick y Christopher —acompañados por Chris Pratt, esposo de Katherine— y luego se tomó fotos por separado con Joseph, de 27 años. En ambas ocasiones, el actor se mostró sonriente y orgulloso de compartir ese momento especial con todos sus descendientes.