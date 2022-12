$!Reúne ‘El Yaki’ a sus amigos del regional mexicano en el ‘Yaki Fest’

En este festejo, el ex vocalista de Banda El Recodo le ha dado oportunidad a nuevos talentos para que tengan un escaparate para mostrar su talento.

Con los temas Cicatrices, Regulo Caro a dueto con El Yaki pusieron a cantar a los asistentes. Uno de los momentos estelares de la noche fue cuando subió al escenario Jorge Medina, el ex vocalista de La Arrolladora Banda El Limón recordó junto al festejado de la noche éxitos musicales como La llamada de mi ex. “Es la primera vez que tengo el honor de estar con mi carnal en este evento”, dijo Jorge Medina, luego ambos se dieron un beso en la mejilla que emocionó al público.

El ambiente se puso emotivo con el arribo al escenario de Julio Preciado, quien por consecuencias de sus enfermedades cantó las primeras canciones sentado pero eso no fue motivo para que la gente no coreara temas como Por este loco, Dos hojas sin rumbo, Se le va ofrecer y cerró con Acábame de matar. “Tenía yo 6 años cuando compré mi primer casete, porque eran casetes, de Julio Preciado, siempre lo he admirado, y siempre ha sido un ejemplo para mí”, dijo El Yaki.

Ana Bárbara fue una de las estelares de la noche, y puso a cantar a todos con Lo busqué, y aunque la gente coreaba “bandido, bandido”, para que cantara su tema con ese nombre, no fue así, y cantó un par de temas inéditos junto al cantante sinaloense.