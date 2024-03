NSYNC la famosa boy band se reunió para una presentación sorpresa durante el show de Justin Timberlake en Los Ángeles, California.

Durante su presentación, One Night Only en The Wiltern, el cantante deleitó a la audiencia al traer a sus antiguos compañeros de banda Joey Fatone, JC Chasez, Lance Bass y Chris Kirkpatrick para interpretar la nueva canción del grupo, Paradise, que aparece en el próximo álbum de Timberlake.