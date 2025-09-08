Reúne Residente a más de 180 mil personas en el Zócalo

El rapero puertorriqueño René Pérez Joglar, más conocido como Residente, brindó un concierto épico el pasado fin de semana en el Zócalo de la Ciudad de México al que acudieron más de 180 mil personas que se unieron en una voz con el artista en un grito de justicia. Uno de los momentos más intensos fue cuando René recordó a sus amigos, habló de uno en particular, que fue con quien compartió grandes momentos. “Lo mataron cuatro policías”, luego siguió diciendo “Estaba en un piso 25, ese día iba a reunirme con los padres de los 43 de Ayotzinapa, pero estaba tan mal, que estuve a punto de lanzarme al vacío. Por favor, cuando sientan algo así, pidan ayuda” mientras lo decía su rostro estaba cubierto de lágrimas, y entre el público se vió algunas personas llorando también ya que habló de la prevención del suicidio y de la salud mental, e interpretó su canción René.

El concierto dio inicio con Sara la Chelista quien aperturó y luego vino El Baile de los pobres y vinieron himnos como Atrévete, Muerte en Hawái, La Vuelta al Mundo, Nadie como tú. Para toda la gente del ICE que esta pisoteando a los migrantes, les dedicó el tema This is not América. Luego René invitó a Silvana Estrada al escenario para interpretar juntos Latinoamérica. Al final el cantante aseguró. “No sé si se pueda superar esto, cantar con ustedes este tema en el Zócalo, con la bandera”. Los asistentes respondieron: “René, hermano, ya eres mexicano”.

La artista invitada Silvana Estrada cantó el tema Latinoamérica

Hacia el final expresó, todo mundo merece igualdad de oportunidades desde que nace. “Necesitamos apoyar que todos tengan acceso a educación. Sé que suena un utópico pero se puede”, soltó antes de cantar la pieza Portarnos mal. Residente no solo ofreció un concierto, sino un manifiesto, un llamado a luchar por la justicia y a celebrar la identidad latinoamericana con orgullo. Luego de este concierto, ya hay fecha para la presentación de otro evento musical masivo en la Plaza de la Constitución, el cual tampoc tendrá un costos al público.

