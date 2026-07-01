Revela Alejandro Fernández que vive con depresión y ansiedad

Alejandro Fernández sorprendió al hablar públicamente sobre un tema personal que pocas veces había abordado: su salud mental. Días después de ofrecer uno de los conciertos más multitudinarios de su carrera en Guadalajara, el cantante reveló que vive con episodios de depresión y ansiedad, y aprovechó para enviar un mensaje a quienes atraviesan situaciones similares. El intérprete de Me Dediqué a Perderte explicó que ha buscado atención médica especializada y pidió dejar atrás los prejuicios que todavía existen en México alrededor de estos temas. Sus declaraciones generaron conversación en redes sociales, no solo por la sinceridad con la que habló, sino también por la importancia de visibilizar la salud mental en figuras públicas.

Las declaraciones surgieron de forma espontánea durante un encuentro con medios de comunicación, previo a un periodo de descanso que pasará junto a su pareja, Karla Laveaga, señala elimparcial.com Aunque el tema principal no era su estado emocional, el cantante de 55 años decidió compartir parte de su experiencia personal. En entrevista con Ventaneando, reconoció que ha enfrentado episodios complicados relacionados con su bienestar mental. “De repente sufro mucho de depresiones y ansiedades, pero creo que debe ser normal”, declaró. Fernández también explicó que su tratamiento ha estado acompañado por especialistas y que sigue de cerca las recomendaciones médicas.