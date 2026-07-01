Revela Alejandro Fernández que vive con depresión y ansiedad

Alejandro Fernández sorprendió al hablar públicamente sobre un tema personal que pocas veces había abordado: su salud mental.
Días después de ofrecer uno de los conciertos más multitudinarios de su carrera en Guadalajara, el cantante reveló que vive con episodios de depresión y ansiedad, y aprovechó para enviar un mensaje a quienes atraviesan situaciones similares.
El intérprete de Me Dediqué a Perderte explicó que ha buscado atención médica especializada y pidió dejar atrás los prejuicios que todavía existen en México alrededor de estos temas.
Sus declaraciones generaron conversación en redes sociales, no solo por la sinceridad con la que habló, sino también por la importancia de visibilizar la salud mental en figuras públicas.
Las declaraciones surgieron de forma espontánea durante un encuentro con medios de comunicación, previo a un periodo de descanso que pasará junto a su pareja, Karla Laveaga, señala elimparcial.com
Aunque el tema principal no era su estado emocional, el cantante de 55 años decidió compartir parte de su experiencia personal. En entrevista con Ventaneando, reconoció que ha enfrentado episodios complicados relacionados con su bienestar mental.
“De repente sufro mucho de depresiones y ansiedades, pero creo que debe ser normal”, declaró.
Fernández también explicó que su tratamiento ha estado acompañado por especialistas y que sigue de cerca las recomendaciones médicas.
“Con doctores, con médicos, haciéndoles caso a todo lo que me dicen, porque sí es algo súper serio, muy importante.”
Más allá de hablar de su caso, Alejandro Fernández aprovechó el momento para enviar un mensaje directo a personas que enfrentan problemas de salud mental y que aún tienen miedo de pedir ayuda.
El cantante pidió dejar de ver la depresión y la ansiedad como temas prohibidos. Señaló que el silencio, la pena y los tabúes pueden retrasar la atención oportuna.
“Si sienten alguna necesidad, que no les dé pena, que se quiten esos tabús. Yo creo que son de los problemas más fuertes que tenemos ahorita actualmente en México.”
Sus palabras abrieron nuevamente la conversación sobre la importancia de normalizar la atención psicológica y psiquiátrica, así como entender que buscar ayuda profesional es parte del cuidado integral de la salud.
La confesión del cantante ocurrió apenas días después de protagonizar uno de los eventos más grandes de su trayectoria.
Como parte de las actividades relacionadas con el Mundial 2026, Alejandro Fernández ofreció un concierto gratuito en la Glorieta de La Minerva, en Guadalajara. El evento reunió a cerca de 270 mil personas, de acuerdo con cifras reportadas por Excélsior.
La presentación se convirtió en uno de los espectáculos más concurridos recientes en la ciudad y consolidó al cantante como una de las figuras más convocantes de la música regional mexicana.
El contraste entre ese momento masivo y su reciente confesión también dejó una reflexión importante: incluso personas con carreras consolidadas, reconocimiento público y grandes éxitos pueden atravesar problemas de salud mental.