La cantante Angela Aguilar reveló por primera vez que sufrió maltratos por parte de una de sus ex parejas, provocando que cientos de personas se pronunciaran al respecto con mensajes de apoyo.

Aunque Aguilar es una de las cantantes más destacadas del regional mexicano, nunca antes había dado declaraciones sobre su vida privada, por lo que su testimonio sorprendieron a más de una persona.

A través de una entrevista, recuperada en la cuenta de TikTok @angelitasvip, la intérprete de Llorona, Aquí donde me ven, reveló que su ex pareja después de violentarla le enviaba cientos de flores a su casa, porque buscaba que ella le diera su perdón.

“Fue de una relación que yo quería tener con este hombre, pero él me fallaba muchísimo y cada que me fallaba me llegaban muchas flores”.