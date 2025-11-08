Revela Ángela Aguilar la fecha de su boda por la iglesia con Christian Nodal

El momento fue captado en video por asistentes y difundido rápidamente en TikTok, donde se viralizó en cuestión de horas. En un fragmento del encuentro, un fan le preguntó a la cantante si podía ser padrino, a lo que ella respondió de manera divertida.

Con entusiasmo, la joven intérprete compartió la noticia con sus admiradores al expresar entre risas. “Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo, por la iglesia”.

El 8 de noviembre de 2025, la gira Libre Corazón de Ángela Aguilar se convirtió en el foco de atención tras un inesperado anuncio. Durante una firma de autógrafos en Estados Unidos, la hija de Pepe Aguilar reveló que planea casarse por la iglesia con el cantante Christian Nodal.

Aunque el anuncio generó emoción entre sus seguidores, la elección del mes de mayo como fecha de boda provocó una ola de comentarios, memes y bromas en redes sociales, señala elimparcial.com.

Usuarios de distintas plataformas recordaron que ese mes tiene un significado particular en la historia sentimental de Christian Nodal, relacionándolo con los acontecimientos que marcaron el fin de su relación con Cazzu y el inicio de su romance con Ángela Aguilar.

Entre las respuestas más difundidas en TikTok se podían leer mensajes como, “Recuerda que en mayo a tu marido le da tiempo de muchas cosas”, “En mayo, si se organiza Nodal, hasta se divorcia”, “Recuerda que para Nodal mayo es freezeriano, por ahí hasta con otras dos se casa y tiene gemelos”, se puede leer en los mensajes.

Las bromas hacen referencia directa a una cronología que el propio Christian Nodal compartió en una entrevista con Adela Micha, donde detalló las fechas clave relacionadas con el fin de su relación con Cazzu y el inicio de su vínculo con Ángela Aguilar.

El anuncio de la boda coincidió con el arranque oficial de la gira Libre Corazón, el 7 de noviembre, en el recinto The Pavilion at Toyota Music Factory, en Irving, Texas.

Este concierto marcó el comienzo de una serie de presentaciones en diversas ciudades de Estados Unidos, con las que Ángela busca consolidar su presencia internacional.

Durante su primera presentación, la artista dedicó un momento para rendir homenaje al legado de su familia, destacando la trayectoria de Flor Silvestre, Antonio Aguilar y Pepe Aguilar, a quienes describió como pilares de la música mexicana.