La actriz Ana Taylor-Joy, conocida por su papel en la exitosa serie Gambito de dama y su protagónico reciente en la película Furiosa: A Mad Max Saga, manifestó su interés en interpretar a Elsa, en una posible adaptación live-action de Frozen, de Disney.

En una reciente entrevista con la revista Vogue Hong Kong, Taylor-Joy comentó que sería la primera en la fila para audicionar si Disney decidiera llevar a cabo este proyecto.

La estrella de origen argentino mencionó su deseo de poder contar a los hijos de sus hermanos que ella es Elsa y de experimentar la diversión de “disparar hielo desde sus manos”.

Confesó su pasión por los musicales y el desafío que representa combinar canto, baile y actuación.

“Creo que Frozen sería increíble. Disparar cubitos de hielo desde tus manos puede ser muy divertido”, afirmó.

Destacó que ser la tía Elsa sería un gran orgullo para ella y su familia, ya que todos sus hermanos tienen hijos. A pesar de que la idea de un live-action de Frozen ha circulado entre los fanáticos, Disney aún no ha confirmado ningún plan al respecto.

Actualmente, el estudio se centra en las producciones de las próximas secuelas animadas de Frozen, con la tercera entrega programada para estrenarse en 2027. La directora Jennifer Lee presentó recientemente arte conceptual de Frozen III, lo que ha renovado el interés en la franquicia tras el lanzamiento del segundo film en 2019, de acuerdo con infobae.com.

Actualmente, Anya Taylor-Joy se prepara para su próximo proyecto en Netflix, donde interpretará a Grace Bernard en la adaptación de la novela How to Kill Your Family de Bella Mackie.

Este papel marca un regreso a la pantalla para la actriz, quien ha tenido un notable éxito en la plataforma de streaming con Gambito de dama, que se convirtió en un fenómeno global, alcanzando el número uno en 63 países.

En la serie, Grace busca vengarse de su familia paterna, lo que promete ser un papel complejo y desafiante. La artista de cine y televisión reveló que se sintió atraída por la historia desde el primer momento que leyó el libro.

La serie How to Kill Your Family, que constará de ocho episodios, se encuentra en desarrollo y se espera que se anuncien más detalles sobre el elenco en el futuro.

Fuera de sus proyectos en inglés, Taylor-Joy compartió su deseo de trabajar en cine en español, un reflejo de su conexión con su Argentina natal.

En una reciente conferencia de prensa, expresó su anhelo de participar en una película argentina o española, destacando su amor por el idioma y su deseo de colaborar con directores reconocidos como Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón.