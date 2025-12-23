Revela Barry Manilow que tiene cáncer de pulmón

El cantautor estadounidense Barry Manilow anunció que fue diagnosticado con cáncer de pulmón y que planea tratar la enfermedad mediante cirugía.
El artista, de 82 años y ganador de un Grammy, dijo en una publicación de Instagram que una resonancia magnética ordenada después de un episodio prolongado de bronquitis “descubrió un punto cancerígeno” en su “pulmón derecho que necesita ser removido”.
“Es pura suerte, y un gran médico, que se haya detectado tan temprano”, agregó Manilow.
El artista aseguró que planea someterse a una cirugía para remover el cáncer, por lo que cancelará todos los conciertos programados para el resto de diciembre y enero, señala quien.com
“Los doctores no creen que se haya propagado y estoy haciéndome exámenes para confirmar su diagnóstico”, dijo, y añadió que no se someterá a quimioterapia ni a radioterapia.
El cantante de rock suave, conocido por una serie de éxitos en la década de los setenta, incluyendo Copacabana y I write the songs, dijo que planea volver a los escenarios a mediados de 2026.
“Estoy contando los días para volver a mi segundo hogar, el Westgate Las Vegas, para nuestros conciertos del fin de semana de San Valentín el 12, 13 y 14 de febrero”, dijo en su declaración.
”Algo me dice que ese fin de semana de febrero va a ser una gran fiesta”, dijo.
Barry Manilow es un cantautor y productor musical estadounidense, nacido el 17 de junio de 1943 en Brooklyn, Nueva York. Conocido por su distintiva voz y su estilo melódico, Manilow alcanzó la fama en la década de 1970 con éxitos como Mandy, Copacabana y I Write the Songs.
A lo largo de su carrera, ha vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los artistas más exitosos de su tiempo.
Además de su carrera musical, Manilow ha trabajado en teatro y televisión, y ha sido reconocido con numerosos premios, incluidos Grammy y American Music Awards. Su legado perdura en la música pop, y sigue siendo un ícono de la cultura musical estadounidense.