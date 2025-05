$!Revela Belinda la portada y lista de canciones de su nuevo disco

En la portada de Indómita, aparece Belinda en un escenario lúgubre, que parece ser la cima de un monte rocoso. Es de noche, pero eso no impide apreciar el vestido blanco de la cantante, que flota sobre el piso mientras sostiene un arco con las manos.

Ella lleva el pelo suelto y fija su mirada hacia adelante. Aunque lo que más destaca son las flechas clavadas en sus costados, que manchan de sangre su atuendo; en el piso lucen otras clavadas.

La cantante incluirá las colaboraciones que ya ha lanzado con los referentes de los corridos tumbados, además de temas junto a exponentes de otros géneros, como Tokischa, La Mala Rodríguez y la banda que lidera Jared Leto.

Entre los temas que posee el disco se encuentran, Cursi de +, 300 Noches con Natanael Cano, Aries, Mírame Feliz con Xavi, Never Not Love You, 30 Seconds To Mars Rayo McQueen junto a Alemán, Interludio, La Cuadrada con Tito Double P, La mala, Death note, Silvana, + Perra + Bitch, junto a Netón Vega, otras más.

En redes sociales, se difundió un adelanto que la propia Belinda subió a sus redes de su colaboración con la agrupación que encabeza uno de sus grandes amigos, el actor Jared Leto, para la canción Never Not Love You.