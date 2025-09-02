Revela Belinda un dueto de ‘Chicas Superpoderosas’

La cantante compartió detalles sobre sus próximos proyectos musicales, destacando su interés por experimentar con distintos ritmos y estilos. Entre las novedades, adelantó la grabación de un dueto muy especial, al que describe como “el dueto de las chicas superpoderosas”.

Las últimas semanas han estado llenas de sorpresas para Belinda . Hace unos días protagonizó uno de los momentos más virales del año cuando bailó junto a Bad Bunny durante uno de los shows de la residencia del reguetonero en el Coliseo de Puerto Rico, y este fin de semana vivió una de las noches más especiales de su carrera al cantar a dueto el tema Día de Enero con Shakira.

Belinda recordó con entusiasmo una de las semanas más memorables de su carrera, marcada por grabaciones y colaboraciones internacionales. Desde la filmación de un video en Puerto Rico junto a Sebastián Yatra y Gente de Zona, hasta una sorpresiva invitación de Bad Bunny a su concierto.

“Pues esta semana fue increíble porque estuvimos en Puerto Rico, grabé un video con Yatra, con Gente de Zona, que es una canción que va a venir ya muy pronto, sale en septiembre, el video quedó espectacular y de repente Bad Bunny nos invitó al concierto, a la casita, no lo conocía en persona, él habla de mí en dos canciones y se acercó, bailamos, la pasamos súper bien, fue una noche súper divertida porque compartimos el gusto por la música, al final somos artistas que hemos evolucionado, cada quien en su género, en su estilo y me encanto, creo que es un momento muy importante para mí en mi carrera”, declaró la artista en entrevista.

La cantante resaltó la importancia de fomentar colaboraciones entre mujeres en la música, apostando por el apoyo y la visibilidad femenina en la industria.

“Estoy haciendo muchas cosas distintas, diferentes ritmos de música y también viene un dueto súper importante que mañana voy a ir al estudio a grabar y va a ser el dueto para mí de las chicas superpoderosas y creo que eso también va a cambiar mucho el concepto de cómo se han hecho las canciones en México, sobre todo las colaboraciones entre mujeres, que es más importante tener colaboraciones entre mujeres, apoyarnos entre mujeres”, recalcó

Belinda fue testigo de que los sueños se cumplen, prueba de ello, fue la especial invitación que le hizo Shakira para cantar juntas ‘Día de enero’ en el último show que ofreció en el Estado GNP Seguros de la Ciudad de México como parte de su tour Las Mujeres ya no Lloran.

Minutos antes de salir al escenario, la también actriz recibió en su camerino un arreglo floral acompañado de una tarjeta escrita de puño y letra por la cantante colombiana.

“Me siento muy emocionada, nerviosa, me trajo este detalle, la verdad no me lo esperaba, me escribió una tarjetita muy especial que dice: ‘Es un sueño para mí tenerte acompañándome esta noche, espero hacerte sentir como la reina que eres, con mucho cariño Shack’. Creo que ella es demasiado detallista, es la más linda, siempre ha sido muy linda conmigo, estoy muy agradecida y emocionada, nerviosa, porque es el último concierto en el estadio GNP, así que pues voy a compartir con ella esta canción tan especial”, compartió.

En medio de una noche cargada de emociones, la artista expresó su admiración por Shakira, a quien no solo reconoce como una estrella mundial, sino también como una mujer y madre ejemplar que ha sabido reinventarse y arriesgarse musicalmente a lo largo de los años.

“Esta noche es una noche que voy a recordar siempre, la admiro no solamente porque es una gran artista, sino porque pues es una gran mujer, es una gran mamá, a través de los años se ha seguido manteniendo, ha evolucionado, no le da miedo arriesgarse musicalmente y creo que eso es algo con lo que yo me identifico mucho y pues sabemos que ella es una leyenda, y para mí pues este momento va a ser para recordarlo siempre”, señaló.