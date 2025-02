Revela BLACKPINK países y fechas de su gira mundial

La noticia ha emocionado a los BLINK, nombre de su grupo de fans, pues esta será la primera serie de conciertos en grupo desde la exitosa Born Pink World Tour , que recaudó 148,3 millones de dólares y vendió un aproximado de 703.000 entradas.

La gira se iniciará en el Estadio Goyang de Seúl los días 5 y 6 de julio. Luego, BLACKPINK viajará a América del Norte con conciertos en el SoFi Stadium de Los Ángeles el 12 de julio, Soldier Field en Chicago el 18 de julio, Rogers Stadium en Toronto el 22 de julio y Citi Field en Nueva York el 26 de julio.

En agosto, Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa continuarán su recorrido por Europa con cuatro presentaciones. El 2 de agosto estará en el Stade de France en París, el 6 de agosto en el Ippodromo SNAI La Maura de Milán, el 9 de agosto en el Estadi Olímpic de Barcelona y concluirán el 15 de agosto en el icónico Wembley Stadium de Londres.

Es la primera vez que un grupo femenino de k-pop se presenta en el emblemático recinto británico.

A pesar de que se trata de un número reducido de fechas, existe la posibilidad de que se agreguen más recitales entre septiembre y enero de 2026, fecha en la que BLACKPINK viajará a Tokio como indica el calendario.

Los planos de BLACKPINK para este año habían sido comentados por su agencia desde el pasado septiembre. En ese entonces, se reveló que el grupo se reuniría para una gira musical y también para preparar más música en conjunto.

Su álbum grupal más reciente fue Born Pink , lanzado en 2022 con el sencillo principal Shut Down . No obstante, todavía no hay más actualizaciones sobre su próximo proyecto discográfico.

A finales de 2023, YG Entertainment reiteró que BLACKPINK seguiría trabajando como grupo bajo su gestión, aunque cada integrante había optado por no renovar contratos individuales con la agencia.

En el último año, cada una ha explorado con éxito nuevas facetas en su carrera artística.

Lisa lanzará su álbum Alter Ego el 28 de febrero y previamente estrenó su sencillo Born Again el 6 de febrero, con colaboraciones de Doja Cat y Raye. Además, debutó como actriz en la serie de HBO The White Lotus el 16 de febrero, interpretando a Mook, una trabajadora de un hotel en Tailandia.

Jennie, por su parte, está a punto de lanzar su primer álbum, Ruby , el 7 de marzo, y comenzará su gira The Ruby Experience poco después. También estrenará ExtraL , una colaboración con Doechii, el 21 de febrero.

Jisoo también publicó su primer EP Amortage el 14 de febrero y protagonizó el K-drama Newtopia , que se estrenó en Prime Video el 7 de febrero.