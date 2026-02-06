Revela Britney Spears que su familia le provoca ‘miedo’

Por más que Britney Spears ha intentado salir adelante, desahogarse y superar los daños psicológicos, físicos y emocionales que le dejaron los años bajo tutela, parece que no ha logrado perdonar a su familia. Así lo dejó entrever en una reciente publicación en su cuenta de Instagram.

La intérprete, quien suma más de 42 millones de seguidores en la red social, había cerrado su cuenta de manera temporal en noviembre pasado, tras una disputa con Kevin Federline, su ex esposo y padre de sus dos hijos; sin embargo, la reactivó poco después.

“Tengo mucha suerte de estar viva con la forma en que mi familia me trató y ahora les tengo miedo. Es extraño cómo Dios trabaja de maneras misteriosas. Para ser totalmente honesta con ustedes, no importa lo que diga, nunca se responsabilizarán de lo que hicieron”, escribió la cantante de Toxic.