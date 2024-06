Con la Comunidad de Madrid como Invitado de Honor, elFICG reconoció la trayectoria del cineasta Álex de la Iglesia con el Mayahuel Internacional, entregado por el presidente del Patronato del FICG al cineasta responsable de películas como Acción mutante y El día de la bestia.

“Tengo mucho que aprender. Tengo que mucho que aprender de gente que vive como mis películas, aquí se vive como mis películas, aquí se vive con pasión, con ganas y con ilusión, cosa que en otros sitios igual se ha perdido, pero aquí yo lo siento, siento que este lugar es como mi cine o como me gustaría que fuera: un lugar donde hay vida. Muchísimas gracias a Guadalajara”, expresó Álex de la Iglesia.

Por su destacada labor como recuperador y distribuidor de cine, y su incuestionable trayectoria, Enrique Cerezo recibió el homenaje Industria FICG, que se otorga por primera vez.

Cerezo agradeció a la Comunidad de Madrid y expresó que, después de haber trabajado con cientos de películas, desde ayudante de cámara hasta producción, puede asegurar que “la verdadera ambición de nuestra vida, en este caso la mía, es poder restaurar toda la historia del cine español y del cine que pueda estar en mala situación en las copias o los negativos”. Finalmente, Enrique Cerezo proclamó: “Nací en el cine, viví en el cine y moriré con el cine”.

Najwa Nimri recibió de manos del rector general de la Universidad de Guadalajara, el Mayahuel homenaje Invitado de Honor. Este galardón reconoce su brillante trayectoria en la cual destacan sus interpretaciones en clásicos de culto como Los amantes del círculo polar, hasta series icónicas como La casa de papel.

“Cuando uno, yo en este caso, interpreto, nunca creo que nada de lo que hago realmente es significativo, y con un premio como éste no tengo que estar expectante por si acaso la cámara me filma cómo lo gano o no, aquí me lo dais, no lo tengo que esperar, lo agradezco terriblemente y me llevo este recuerdo de las dos cosas que más amo: el arte y el tequila”, dijo la actriz nacida en Pamplona.

Al final, C. Tangana y los directores Santos Bacana, Rogelio González y Cris Trenas presentaron el documental Esta ambición desmedida que, toca partes de su intimidad que no habría dejado ver a cualquiera:

“He dejado la carne en el asador”, declaró. Asimismo, se manifestó emocionado por la cálida bienvenida y por saber que “hay público muy lejos de mi casa que me quiere y quiere verme, y las cosas que yo hago”.