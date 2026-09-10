Revela Carín León a sus primeros invitados en Las Vegas

Los primeros nombres revelados para el evento son: Jorge Medina, Bolela y KakaloLIV Beach anunció a los tres artistas como los primeros headliners de la celebración y señaló que estarán tomando el escenario este domingo 13 de septiembre.

La propia cuenta de LIV Beach compartió la imagen oficial con los nombres de los artistas y adelantó que todavía habrá más sorpresas para esta fiesta junto a la piscina.

El esperado La Cura Pop-Up by Carín León en Las Vegas comienza a revelar sus cartas. A unos días de la celebración en LIV Beach, el evento confirmó a sus primeros invitados: Jorge Medina, Bolela y Kakalo.

La publicación también mantiene la expectativa abierta, pues el recinto escribió: “And we’re not done yet... more surprises to come!”, por lo que todavía podrían darse a conocer más invitados.

El evento se realizará este domingo 13 de septiembre en LIV Beach, dentro de Fontainebleau Las Vegas.

La imagen promocional señala que las puertas abrirán a las 12:00 del mediodía, por lo que se trata de una celebración de día en el famoso espacio junto a la piscina.

Fontainebleau había anunciado previamente que La Cura Fest sería una fiesta organizada alrededor de la propuesta de Carín León, con un lineup que mezcla distintos géneros y una celebración de la cultura sonorense.

La celebración forma parte de las actividades que rodean la presencia de Carín León en Las Vegas durante septiembre.

Fontainebleau tiene programada una serie de experiencias relacionadas con el cantante del 1 al 14 de septiembre, que incluyen propuestas gastronómicas, actividades de entretenimiento, mercancía especial y eventos en LIV.

Además, Carín León continúa con su histórica serie de presentaciones en Sphere, con fechas programadas durante el fin de semana de la Independencia de México.

Sí. Al menos de acuerdo con la publicación de LIV Beach, el anuncio de Jorge Medina, Bolela y Kakalo no representa el lineup completo.

El recinto acompañó la revelación con el mensaje de que “más sorpresas” están por llegar, así que todavía queda pendiente conocer si Carín León revelará nuevos artistas o invitados especiales antes del domingo.

Por ahora, los primeros nombres ya están sobre la mesa y apuntan a una jornada que busca llevar el concepto de La Cura desde Sonora hasta Las Vegas.