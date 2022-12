Revela Céline Dion que padece desorden neurológico

Céline Dion recurrió a su red social de Instagram para revelar a sus seguidores que padece un trastorno neurológico conocido como Síndrome de la Persona Rígida.

La intérprete canadiense, visiblemente emocionada en el video que compartió cuenta que fue diagnosticada recientemente de esta enfermedad, pero que le ha venido causando diversos problemas desde hace años.

La enfermedad que padece le afecta para cantar.

La dolencia, de origen autoinmune, le provoca espasmos y dificultades en la movilidad, además de afectar directamente a sus cuerdas vocales.

“Siempre he sido como un libro abierto, pero no estaba preparado para hablar de esto, hasta ahora”, admitió la cantante. “Llevo lidiando con estos problemas de salud desde hace mucho tiempo, ha sido muy difícil. Ahora sabemos qué causa estos espasmos que emergen a todos los aspectos de mi día a día y a veces no me dejan caminar”, comentó.