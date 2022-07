Según el actor, aparentemente nadie le ha planteado nunca la idea de retomar su papel en DC Comics, incluso si hubiera habido ofertas, la estrella ha dejado muy claro que la única razón por la que volvería a interpretar al Hombre Murciélago sería si el director Christopher Nolan se lo pidiera.

“No, nadie me lo ha mencionado nunca, nadie me lo ha dicho jamás, de vez en cuando, la gente me dice: ‘Oh, leí que se reunieron contigo y te ofrecieron volver a ser Batman’. Y yo digo, primera noticia para mí, la verdad. Nadie me ha dicho eso’. Tenía un pacto con Christopher Nolan. En mi opinión, solo volvería si Nolan alguna vez se dijera a sí mismo: ‘¿Sabes qué? Tengo otra historia que contar’. Y si quisiera contar esa historia conmigo, lo haría”, resaltó el actor.