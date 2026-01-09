Revela Disney a protagonistas del live-action de ‘Enredados’

Después de meses de especulación, Disney finalmente reveló quiénes darán vida a Rapunzel y Flynn Rider en la adaptación live action de Enredados, se trata de Teagan Croft y Milo Manheim.
La cinta, basada en la película animada de 2010, se suma así a la lista de clásicos que el estudio ha decidido reimaginar para una nueva generación.
Teagan Croft será la encargada de interpretar a Rapunzel. La actriz, conocida por su papel como Raven en la serie Titans, también participó recientemente en True Spirit, producción de Netflix. A sus 21 años, se convierte en una de las apuestas jóvenes más importantes de Disney.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Walt Disney Studios (@disneystudios)
Una publicación compartida por Walt Disney Studios (@disneystudios)
Teagan Croft será la encargada de interpretar a Rapunzel. La actriz, conocida por su papel como Raven en la serie Titans, también participó recientemente en True Spirit, producción de Netflix. A sus 21 años, se convierte en una de las apuestas jóvenes más importantes de Disney, detalla quien.com
Por su parte, Flynn Rider será interpretado por Milo Manheim, actor que alcanzó gran popularidad gracias a la saga Zombies y que también destacó al obtener el segundo lugar en Dancing with the Stars. Ambos encabezaran el proyecto, aunque por ahora no se han revelado más nombres del elenco.
La dirección del live action estará a cargo de Michael Gracey, reconocido por su trabajo en El Gran Showman, musical protagonizado por Hugh Jackman.
El guión corre por cuenta de Jennifer Kaytin Robinson, quien ha trabajado en títulos como Do Revenge y Thor: Love and Thunder. En la producción participan Kristin Burr como productora y Lucy Kitada como productora ejecutiva, reforzando el peso creativo detrás del proyecto.
Hasta el momento, Disney no ha confirmado una fecha de estreno, ni ha revelado cuándo iniciará el rodaje o en qué locaciones se grabará la película. Los detalles de producción continúan siendo un misterio, lo que mantiene altas las expectativas entre los fans.
Por ahora, no se ha informado si el live action seguirá exactamente la historia original o si incluirá nuevas escenas o cambios narrativos. Lo que sí está claro es que tendrá inspiración en el filme de 2010, que presentó a Rapunzel como una joven con pelo mágico y a Flynn Rider como el bandido que cambió su destino.