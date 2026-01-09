Revela Disney a protagonistas del live-action de ‘Enredados’

Después de meses de especulación, Disney finalmente reveló quiénes darán vida a Rapunzel y Flynn Rider en la adaptación live action de Enredados, se trata de Teagan Croft y Milo Manheim. La cinta, basada en la película animada de 2010, se suma así a la lista de clásicos que el estudio ha decidido reimaginar para una nueva generación. Teagan Croft será la encargada de interpretar a Rapunzel. La actriz, conocida por su papel como Raven en la serie Titans, también participó recientemente en True Spirit, producción de Netflix. A sus 21 años, se convierte en una de las apuestas jóvenes más importantes de Disney.

Teagan Croft será la encargada de interpretar a Rapunzel. La actriz, conocida por su papel como Raven en la serie Titans, también participó recientemente en True Spirit, producción de Netflix. A sus 21 años, se convierte en una de las apuestas jóvenes más importantes de Disney, detalla quien.com Por su parte, Flynn Rider será interpretado por Milo Manheim, actor que alcanzó gran popularidad gracias a la saga Zombies y que también destacó al obtener el segundo lugar en Dancing with the Stars. Ambos encabezaran el proyecto, aunque por ahora no se han revelado más nombres del elenco.