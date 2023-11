“Gracias a mi doc ya estoy recuperando mi peso ideal después de que me detectaron tiroides. Tenía ganas de relajarme en el jacuzzi, pero sin gastar agua”, fue lo que escribió Edwin Luna en su publicación de Instagram

Su esposa, Kimberly Flores, rápidamente le comentó “Mío”, junto a varios emoticones, y también recibió otros comentarios de usuarios que piropearon su figura.

No obstante, también hubo otros comentarios que señalaron que a Edwin Luna no se le marcaba nada como debería, ya que el bóxer era bien ajustado y, a pesar de ello, al vocalista no se le veía mucho.

“Y el paquete donde quedó se fue de vacaciones”, “Tiene más pakete Wendy Guevara”, “Que chikita es la vida”, “típico chavo ruco que se niega a envejecer”, “Se hubiese puesto unos calcetines para disimular sabiendo como es la gente”, fueron algunos de los comentarios que recibió esta publicación.

Pero cabe resaltar que Edwin Luna solo quería enviar un mensaje de positivismo con respecto al físico, que es un tema algo tabú entre muchos hombres.