Revela Gael García Bernal la fecha de estreno de su nueva película

Un final diferente, la nueva película que protagoniza el actor mexicano Gael García Bernal junto a la actriz Renata Reinsve estrenará en salas de cine en México el 11 de diciembre. El histrión de Amores Perros y Chicuarotes reveló el tráiler del filme que dirige el cineasta Piero Messina. “Compas que buscan refugio en la sala de cine, se estrena esta película que quiero mucho, loca e interesante”, compartió Bernal vía Instagram.

En la película, el actor da vida a Sal, un hombre que busca darle sentido a su vida después de la muerte de su verdadero amor. Como buen cinéfilo y promotor de la cinematografía, el actor invitó a disfrutar del título en la pantalla grande, señala elimparcial.com

Renata Reinsve.

“En los cines, obviamente, formando comunidad e intentando echar al aire algunas cuestiones que solo agarran vuelo en las salas oscuras de los cines, los invitamos a que le echen un vistazo, abrazos enormes. ¡¡¡Y viva Piero Messina!!!”, agregó.