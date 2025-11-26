Revela Gael García Bernal la fecha de estreno de su nueva película

Un final diferente, la nueva película que protagoniza el actor mexicano Gael García Bernal junto a la actriz Renata Reinsve estrenará en salas de cine en México el 11 de diciembre.
El histrión de Amores Perros y Chicuarotes reveló el tráiler del filme que dirige el cineasta Piero Messina. “Compas que buscan refugio en la sala de cine, se estrena esta película que quiero mucho, loca e interesante”, compartió Bernal vía Instagram.
En la película, el actor da vida a Sal, un hombre que busca darle sentido a su vida después de la muerte de su verdadero amor. Como buen cinéfilo y promotor de la cinematografía, el actor invitó a disfrutar del título en la pantalla grande, señala elimparcial.com
“En los cines, obviamente, formando comunidad e intentando echar al aire algunas cuestiones que solo agarran vuelo en las salas oscuras de los cines, los invitamos a que le echen un vistazo, abrazos enormes. ¡¡¡Y viva Piero Messina!!!”, agregó.
Tras la muerte de su esposa Zoe, (Renata Reinsve), producto de un accidente automovilístico, Sal, su esposo, queda en tormento por la culpa y el dolor.
Roto por la muerte de su pareja, encontrará en la tecnología la oportunidad de revivir los recuerdos que pasó junto a su amada. Lo que comienza como una despedida se convertirá en una experiencia tan real que Sal se negará a perderla nuevamente.
El director es Piero Messina, y el filme se estrenará el 11 de diciembre, con un elenco conformado por Gael García Bernal, Renata Reinsve, Berenice Bejo y Olivia Williams.