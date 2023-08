James Cameron y Guillermo del Toro, dos directores que han dado vida a algunas de las criaturas más emocionantes en la pantalla grande, ahora comparten una anécdota única ¡Un encuentro con un OVNI!

En un clip compartido de la serie original Historia de ciencia ficción de James Cameron, el realizador mexicano Guillermo del Toro comparte su experiencia de un encuentro cercano con una nave que no parecía de este planeta. Esta historia cobra relevancia en medio del creciente interés en los objetos voladores no identificados y los desarrollos recientes en el mundo de los objetos voladores no identificados.