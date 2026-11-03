Revela HBO el primer póster oficial de la nueva serie de ‘Harry Potter’

La publicación fue acompañada por el mensaje en inglés “Everyone in our world will know his name”, que en español significa “Todos en nuestro mundo conocerán su nombre”. El anuncio también confirmó la fecha de estreno: el próximo 25 de diciembre de 2026, en HBO Max.

Sin embargo, hay un detalle que destaca en la ilustración: el reflejo del castillo de Hogwarts en los cristales de sus gafas, una referencia al mundo mágico que está a punto de descubrir el protagonista.

La magia de Harry Potter está cada vez más cerca de regresar a la pantalla. La cuenta oficial de la franquicia compartió un nuevo póster de la serie que prepara HBO, una imagen que coloca al joven mago en primer plano y recupera uno de los elementos más reconocibles de su apariencia: sus lentes redondos.

La producción lleva por título Harry Potter y la piedra filosofal y adaptará la primera novela de la saga escrita por J. K. Rowling. La historia volverá a los orígenes del personaje, desde su infancia con los Dursley hasta el momento en que recibe la carta que cambiará su vida y descubre la existencia de Hogwarts, señala elimparcial.com

A diferencia de las películas protagonizadas por Daniel Radcliffe, esta nueva adaptación televisiva contará con un reparto distinto y más espacio para desarrollar los acontecimientos de los libros.

El actor Dominic McLaughlin interpretará a Harry Potter, mientras que Arabella Stanton dará vida a Hermione Granger y Alastair Stout será Ron Weasley.

El elenco también incluye a John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid.

La primera temporada estará integrada por ocho episodios y contará con Francesca Gardiner como guionista y productora ejecutiva. Mark Mylod también participará como productor ejecutivo y dirigirá varios capítulos.

La nueva adaptación tiene previsto su estreno para el 25 de diciembre de 2026, por lo que llegará durante la temporada navideña.

Con esta producción, HBO busca contar nuevamente la historia que presentó al mundo al niño que sobrevivió, con una adaptación televisiva que permita explorar con mayor amplitud los personajes y los acontecimientos de los libros.

Mientras se acerca el estreno, el nuevo póster ofrece otro vistazo a la interpretación de Harry que encabezará Dominic McLaughlin y mantiene viva la expectativa de los seguidores que esperan volver a recorrer los pasillos de Hogwarts.