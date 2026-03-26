$!Revela HBO el tráiler oficial de la nueva serie de ‘Harry Potter’

El momento que millones de fans esperaban ha llegado. HBO ha liberado el primer tráiler oficial de la nueva serie de Harry Potter, confirmando que la ambiciosa producción adaptará fielmente los siete libros de J.K. Rowling, dedicando una temporada completa a cada novela.

El avance no solo nos devuelve a la nostalgia de la alacena bajo la escalera en casa de los Dursley, sino que establece el tono visual de lo que será el mayor evento televisivo de la década.

El adelanto comienza con la difícil vida de Harry antes de conocer su destino. Se observa a una severa Tía Petunia (interpretada por Bel Powley) cortándole el pelo de forma desastrosa mientras le sentencia: “No eres nada especial”, segundos antes de que la primera carta de Hogwarts cambie su vida para siempre.