$!Revela HBO el tráiler oficial de la nueva serie de ‘Harry Potter’

El momento que millones de fans esperaban ha llegado. HBO ha liberado el primer tráiler oficial de la nueva serie de Harry Potter, confirmando que la ambiciosa producción adaptará fielmente los siete libros de J.K. Rowling, dedicando una temporada completa a cada novela.
El avance no solo nos devuelve a la nostalgia de la alacena bajo la escalera en casa de los Dursley, sino que establece el tono visual de lo que será el mayor evento televisivo de la década.
El adelanto comienza con la difícil vida de Harry antes de conocer su destino. Se observa a una severa Tía Petunia (interpretada por Bel Powley) cortándole el pelo de forma desastrosa mientras le sentencia: “No eres nada especial”, segundos antes de que la primera carta de Hogwarts cambie su vida para siempre.
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El tráiler avanza rápido hacia momentos icónicos como Hagrid explicando el pasado de sus padres, el primer encuentro en el Expreso de Hogwarts, donde un joven Ron Weasley lanza la pregunta que todos recordamos: “¿Realmente eres Harry Potter?”. El primer vistazo al imponente castillo y al sombrero seleccionador.
La serie presenta una renovación total del elenco, mezclando nuevos talentos con figuras consagradas de la actuación británica y estadounidense, señala elimparcial.com.
-El Trío de Oro: Dominic McLaughlin (Harry), Alastair Stout (Ron) y Arabella Stanton (Hermione).
-Los Maestros: John Lithgow asume el papel de Albus Dumbledore, mientras que Paapa Essiedu dará vida a un enigmático Severus Snape. Janet McTeer será la profesora McGonagall y Nick Frost el entrañable Hagrid.
-Antagonistas: Lox Pratt debutará como el nuevo Draco Malfoy y Luke Thallon como el profesor Quirrell.
Grabada en los Warner Bros. Studios Leavesden, la serie cuenta con un equipo creativo de élite. La showrunner Francesca Gardiner y el director Mark Mylod (ambos de la aclamada Succession) prometen una narrativa mucho más profunda que la de las películas originales, aprovechando el formato episódico para incluir detalles de los libros que nunca antes se habían visto en pantalla.
Aunque los episodios seguirán llegando en 2027, HBO ha confirmado que el gran estreno de la primera temporada será en la Navidad de 2026, convirtiéndose en el regalo perfecto para los potterheads.