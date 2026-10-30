$!Revela hija de Valentín Elizalde, no haber dado permisos para la nueva serie de su padre

A menos de tres semanas de que se cumplan 20 años de la madrugada que cambió la historia de la música regional mexicana con el asesinato de Valentín Elizalde, el anuncio de una docuserie sobre las preguntas que todavía rodean el caso abrió una disputa dentro de su familia. Valentina Elizalde, hija del querido cantante, cuestionó la producción de HBO Max y afirmó que sus familiares no conocían el proyecto. La serie, titulada Valentín: La muerte del Gallo de Oro, tiene previsto llegar a la plataforma el 12 de noviembre de 2026. El adelanto promete nuevas voces y archivos sobre el homicidio, pero la respuesta de la joven desplazó la atención hacia los permisos para utilizar la imagen y la historia de su padre.

El anuncio de la producción provocó comentarios de Valentina en las redes sociales de la plataforma. La cantante sostuvo que su entorno familiar no recibió información previa sobre el proyecto y expresó dudas sobre la persona que habría impulsado la serie, detalla infobae.com En uno de sus mensajes, la joven afirmó que “la familia no tenía ni idea de esta serie”, y agregó que la producción vendría “de parte de alguien más para limpiar imagen”. Valentina no identificó a quién se refería ni explicó qué parte de la historia considera que busca favorecer el documental. La hija de El Gallo de Oro también puso sobre la mesa el uso de la identidad de su padre. Al dirigirse a la cuenta de la plataforma, preguntó: “¿Y los derechos de imagen?”.